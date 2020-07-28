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台鐵最美電聯車明年上路！列車太長⋯25通勤小站明年底前「拉長」完畢

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▲台鐵最美電聯車預計明年上路。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵最美電聯車預計明年上路。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

為解決運能不足並汰換舊車，交通部台鐵局砸下257億元，採購520輛通勤電聯車、600輛城際列車，其中520輛通勤電聯車900型首批2列20輛，受疫情影響，交車時間暫定延宕至10月中後交車。另為配合900型列車長度，台鐵有25站車站需拉長。

擁有超過百年歷史的台鐵，2354輛客車中有589輛車齡已超過30年，近年耗資千億進行列車汰舊換新計畫，將採購1282輛新車。台鐵局指出，520輛全新通勤電聯車由法國設計師操刀，以「機器人」為設計概念，塗裝採藍色點綴螢光綠，可以說是史上最美的列車。

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▲台鐵最美電聯車預計明年上路。（圖／台鐵局提供）

▲電聯車由法國設計師操刀，整體有科技感。（圖／台鐵局提供）

台鐵局指出，按照原規劃，900型新通勤電聯車首批2列20輛將於9月交車，之後進行路線上測試，符合相關驗證和合約規定才能上路，預計明年1月就可以首航，但因疫情仍有不確定性，廠商也傳出交車將延至10月，明年新車上路後，初步規劃將依照旅運需求和運轉計畫安排行駛路線區間。

由於900型電聯車也是「台鐵最長的區間車」，有別現行區間車最長為8節，900型新通勤電聯車則有10節，整列車長度超過200公尺，但台鐵有通勤小站月台長度僅160公尺。

台鐵配合新車抵台盤點車站，總共有25個通勤小站月台長度不足需要拉長，其中花東線有11個，南迴和屏東線有14個，其中4個個車站將提早搶先完工，包括南迴線瀧溪站已完成，海端、枋山、內獅等3站預計今年底完成，其他21車站則將趕明年底前完成補足月台長度工程，新通勤區間車停靠將不再獨漏通勤小站。

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