她買火車對號座竟有人！「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了　終於開金口

▲原PO表示，對方當下瞪她、不發一語。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「囂張之前，請先睜大眼睛看清楚。」一名女網友分享搭火車時，見到買的兩個對號座上被兩個人坐了，沒想到其中一名女子的舉動讓她超傻眼，「令人感到不悅的並不是坐錯位置，而是傲慢的態度！」

當事人近日在「爆怨公社」還原這起事件的經過，她說，25日從中壢回台北，她當下對坐在2車13號的女生說，「不好意思，這是我們的位子。」她想問，這種情況之下，如果是你們會怎麼做，「我想絕大多數的人應該是立刻起身離開，或是拿車票出來核對吧？」

請繼續往下閱讀...

「但是那個女生卻是不發一語，睜大眼睛瞪著我，一動也不動。」原PO表示，她心想對方是外籍人士聽不懂中文嗎，還是聽障人士聽不到聲音嗎，所以她又說了一次「這是我們的位子」。

▼原PO看到對方車票大喊，「妳的位子是2車31號，這裡是2車13號！」（示意圖／記者賴文萱攝）

原PO指出，「她還是死死地盯著我，四目相交大約十秒之後，她終於打開包包，從手機殼後面拿出車票，並且直接放在我眼前。是的，她連看都懶得看，她讓我自己看，她當下的眼神就是一副是我找她麻煩的樣子。」

原PO看了對方車票一眼，上面寫著「2車31號」，她深呼吸一口氣，忍不住提高音量，「妳的位子是2車31號，這裡是2車13號！」她表示，這位「大小姐」終於願意站起來離開了，經過自己身邊時，「從頭到尾沒開金口的她，小小聲說了句『不好意思』。」

「喔～原來她不是聽不懂中文的外籍人士，也不是聽不到聲音的聽障人士，她純粹只是目小，外加自以為是罷了。」原PO說，令人感到不悅的並不是坐錯位置，而是傲慢的態度。

原PO表示，「我自己也曾幹過這種蠢事，但是我的做法是馬上拿車票出來確認，發現是自己坐錯，真的覺得超丟臉，當下立刻道歉並離開。像今天這種人，還真是第一次遇到。」

▼原PO說，弄錯座位沒有關係，但不能一副都是別人找麻煩的樣子。（示意圖／記者賴文萱攝）



原PO指出，至於坐在2車15號位子的那個人，原本就知道那位子不是他的，所以聽到她在說話時，就很識相地先走了。她也回覆網友的問題說，對方是年輕女生，「令我生氣的是，她連自己確認都不肯，拿車票的手就直接伸到我眼前！」

對此，許多網友留言，「如果是我，我一定會講很大聲，『你的車位是2車31號』」、「如果是我，我也會立刻拿出自己的車票確認」、「我很常坐錯位置，然後就是很尷尬地一直道歉。」

有人則認為，「有抱歉就好了啦，人總是偶爾會弄錯嘛」；原PO回，「弄錯沒有關係，我理解看錯也是有可能的，但是不能從頭到尾一副都是別人找麻煩的樣子。」

一名網友則分享自己的經驗，「我從台北搭火車往花蓮，剛坐下就有位男士拿著票說我坐到他的位子。兩張票一比，座位跟車次都一樣！然後我發現了⋯⋯他的票是前一天的日期啦，就看他一臉驚恐衝去找車長了。」