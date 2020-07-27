日本風俗店「舔胸爆感染」台灣可能也有？　莊人祥尷尬回應！

記者趙于婷／台北報導

日本北海道一名風俗店紅牌小姐前胸被新冠感染者「口腔接觸」過，後到的客人各個不幸中鏢，初步估計可能傳染者高達600人，有醫師認為，台灣可能也有類似傳播方式。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也尷尬稱自己僅能「委婉回覆」並強調，沒有鼓勵民眾去風月場所，希望民眾要遵守生活防疫守則。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者邱顯燁攝）

請繼續往下閱讀...

針對日本風俗店感染問題，中國醫藥大學感染科主任黃高彬指出，新冠病毒無論是否為無症狀感染者都有可能會透過唾液傳染，病毒在皮膚上可存活4至5個小時，若酒店小姐頻繁接客但未徹底清潔，就容易成為防疫破口。

他認為，日本性產業、八大行業比較發達，因此類似感染途徑才被外界揭露，但不排除相關的傳播方式可能早就在台灣發生過，現在因為國內疫情趨緩，酒店、舞廳等都紛紛解封，建議相關產業人員不要太密集、頻繁的接客，雙方事前也應進行全身沖洗，才能有效阻止病毒傳播。

而台灣也在今（27）日宣布新增4例境外移入，莊人祥在記者會中也被問及此事。他直言「該病毒主要是飛沫跟接觸傳染，我們也沒有鼓勵民眾去風月場所，但是在這方面還是要特別注意，可能感染的途徑就是接觸跟飛沫，希望民眾遵守生活防疫的守則，要戴口罩、勤洗手，主要希望還是戴口罩。」