「在台2年半」泰籍移工返國確診　醫：可能被「自己人」傳染

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

在台工作2年半的泰國移工，返泰5天後確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心坦言，「不排除為本土案例」，已著手進行疫調。但被問到是否需更改現行防疫心生活模式？中國附醫兒童感染科主任黃高彬表示，「暫時不需要」，因為移工多與本國籍友人接觸，以現行模式，揪出感染源比較實在。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（27）日下午在記者會中表示，該移工在台工作2年半未出境，「不排除為本土病例」，會針對感染源做調查，也會請當地政府針對工廠做大規模清消。至於是否會針對足跡發布細胞簡訊？莊回應，要看調查結果。

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黃高彬受訪時提到，要釐清是否在台灣感染，還是要先看檢驗數據，如果像先前返國確診的日籍女學生一樣只有弱陽性，就不具傳染力。

該名移工被泰國媒體披露，在台灣曾到診所看病，也曾逛大賣場。被問到住在附近的民眾是否須提防？黃高彬表示，應該沒有這麼嚴重。因為現在民眾到醫院、診所看診，無論醫師還是病患，都會戴上口罩；大賣場如果沒有密集接觸，風險也不高。

黃高彬提到，該名移工最有可能還是被「自己人」感染，美國疾管署（CDC）7月17日報告顯示，嚴重病人或有免疫缺陷者，傳染期可能從14天延長到20天，而台灣在疫情爆發後，依然持續有移工入境，如果中間有接觸過帶有免疫疾病的新入境移工，可能就因此遭傳染不自知。

黃高彬表示，台灣其實在3、4月就已經有社區感染，之所以沒有造成大流行，就是每個人都戴口罩。他呼籲民眾如果害怕的話，在人多、無法維持社交距離，以及周邊都是陌生人等3環境中，就要戴口罩，才能保護自己免於被傳染。