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境外移入暴增！外籍患者醫療費「1人14萬」　南韓宣布：不再免費治療

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▲▼ 南韓新冠肺炎／仁川機場檢疫。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 仁川機場檢疫站。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情一度緩和，近來境外移入個案卻持續增加，27日通報的25起新病例中就有多達16例，政府預算也逐漸吃緊。防疫當局宣布，未來不再免費治療外籍確診者，將階段性收取醫藥費。

南韓中央應急處置本部防疫總組長尹泰皓27日在例行記者會上表示，將依據國內防疫狀況及醫療體系的負擔，調整對外籍確診者的補助方案並逐步實施。不補助確診南韓公民的海外國家個案及違反隔離規定、故意對南韓防疫與醫療體系造成負擔的外籍患者將列為優先收費對象。

為避免國內疫情進一步擴大，南韓政府過去依照《傳染病預防法》，向所有境外移入個案補助檢測及治療費用，不論是本國籍或外籍。釜山港近來爆出俄羅斯籍運輸船大批船員確診，再加上其他境外移入個案，為政府帶來龐大財政壓力。根據韓媒，平均每名外籍患者的治療費用為600萬韓元（約新台幣14.7萬）。

尹泰皓說明，「3月底至4月初時，境外移入個案大多為我國國民，目前則是外籍較多。我們判斷，外籍人士在境外移入病例中佔比較高，將對我國防疫與醫療體系造成負擔。」6月來海外入境者增加，防疫當局內部便已針對此事展開討論。

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