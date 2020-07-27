不明感染「有一就有二」！泰移工染新冠　醫：恐無法維持止防疫新生活

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

在台工作2年半的泰國移工，返泰5天後確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心坦言，「不排除為本土案例」，已著手進行疫調。振興醫院感染科主任李明政表示，如果無法掌握感染源，代表社區有潛在的不明感染，可能就無法維持現行輕鬆的「防疫新生活」，應回到疫情初期，嚴格執行戴口罩、勤洗手，並維持1.5公尺以上的社交距離。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（27）日下午在記者會中表示，該移工在台工作2年半未出境，「不排除為本土病例」，會針對感染源做調查，也會請當地政府針對工廠做大規模清消。至於是否會針對足跡發布細胞簡訊？莊回應，要看調查結果。

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李明政表示，雖然目前疫調還在進行中，還有許多資訊待釐清，但本土感染的確是一項可能選項，如果真的是本土感染，代表台灣社區內還是存有不明本土病例，且「有一就有二」，指揮中心更應嚴謹看待。

李明政提到，如果疫調最終釐清是在台灣感染，台灣應回到原有的防疫態度，而非輕鬆的「防疫新生活」，須嚴格執行社交距離、戴口罩以及勤洗手。此外，入境者若為無症狀感染者，解隔離後也可能感染，建議解隔離前要先做PCR檢測，陰性者才能上班。外籍移工因為接觸者廣泛，更需加強篩檢，才能將無症狀感染風險降到最低。