　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不明感染「有一就有二」！泰移工染新冠　醫：恐無法維持止防疫新生活

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼0727中央流行疾病指揮中心記者會。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

在台工作2年半的泰國移工，返泰5天後確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心坦言，「不排除為本土案例」，已著手進行疫調。振興醫院感染科主任李明政表示，如果無法掌握感染源，代表社區有潛在的不明感染，可能就無法維持現行輕鬆的「防疫新生活」，應回到疫情初期，嚴格執行戴口罩、勤洗手，並維持1.5公尺以上的社交距離。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（27）日下午在記者會中表示，該移工在台工作2年半未出境，「不排除為本土病例」，會針對感染源做調查，也會請當地政府針對工廠做大規模清消。至於是否會針對足跡發布細胞簡訊？莊回應，要看調查結果。

請繼續往下閱讀...

李明政表示，雖然目前疫調還在進行中，還有許多資訊待釐清，但本土感染的確是一項可能選項，如果真的是本土感染，代表台灣社區內還是存有不明本土病例，且「有一就有二」，指揮中心更應嚴謹看待。

李明政提到，如果疫調最終釐清是在台灣感染，台灣應回到原有的防疫態度，而非輕鬆的「防疫新生活」，須嚴格執行社交距離、戴口罩以及勤洗手。此外，入境者若為無症狀感染者，解隔離後也可能感染，建議解隔離前要先做PCR檢測，陰性者才能上班。外籍移工因為接觸者廣泛，更需加強篩檢，才能將無症狀感染風險降到最低。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
財神爺託夢「威力彩7數字」：這組一注獨得　網一看獎號笑了
威力彩直逼32億！地震牌「5號碼」夯炸　內行揭露超猛包牌法
潘瑋柏宣布閃婚「先報告楊丞琳」！她一聽落淚...現場情況曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

威力彩集資抱走32億怎麼分錢？　台彩教你避免贈與稅撇步

威力彩直逼32億！地震牌「5號碼」夯炸　內行揭露超猛包牌法

台南30元魚皮湯　魚肉是湯匙的「3倍大」！網狂敲碗：在哪？

退休老師駕「百萬露營車」霸住20天　大雪山遊樂區停車格慘變營地

防李眉蓁條款！教部祭8項品保機制把關論文　違規最重停招、扣獎補助款

不明感染「有一就有二」！泰移工染新冠　醫：恐無法維持止防疫新生活

南醫成功社區長照機構全責式日照中心啟用　陳時中：一起陪伴老寶貝

威力彩飆32億「去哪買最旺」？ 　風水師：2店面能遇財神爺

專訪／高一生用2千條氣球做「赤龍」　放學趕工到半夜...崩潰一個月終完工

財神爺託夢「威力彩7數字」！他公開獎號：這組一注獨得　網看「神奇組合」笑了

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

郎朗送自己的訂製抱枕給老婆　吉娜愛死狂親「這個好啊！！」

別誤會！天蠍座超真性情不心機 真的愛記仇？擅長記得細微小事

施柏宇看《精神病》被徐睿知圈粉惹　聽聞《想見你》翻拍：可以期待一下

鄧倫為隊友衝第一！「徒手爬繩索」　Man度爆發…楊冪一臉崇拜：好厲害

免出國！她推馬祖西莒私房祕境 賞世界唯二奇景「方塊海」超壯觀

威力彩集資抱走32億怎麼分錢？　台彩教你避免贈與稅撇步

威力彩直逼32億！地震牌「5號碼」夯炸　內行揭露超猛包牌法

台南30元魚皮湯　魚肉是湯匙的「3倍大」！網狂敲碗：在哪？

退休老師駕「百萬露營車」霸住20天　大雪山遊樂區停車格慘變營地

防李眉蓁條款！教部祭8項品保機制把關論文　違規最重停招、扣獎補助款

不明感染「有一就有二」！泰移工染新冠　醫：恐無法維持止防疫新生活

南醫成功社區長照機構全責式日照中心啟用　陳時中：一起陪伴老寶貝

威力彩飆32億「去哪買最旺」？ 　風水師：2店面能遇財神爺

專訪／高一生用2千條氣球做「赤龍」　放學趕工到半夜...崩潰一個月終完工

財神爺託夢「威力彩7數字」！他公開獎號：這組一注獨得　網看「神奇組合」笑了

徐睿知、Irene雙女神穿同款白洋裝尬仙氣　一個「優勢」定勝負

影／台積電可望躋身全球10大上市公司！分析師教你台股破新高的選股術

威力彩集資抱走32億怎麼分錢？　台彩教你避免贈與稅撇步

安格斯12星座一周運勢7/27-8/2　後疫情時代來臨！射手展開報復性消費

威力彩直逼32億！地震牌「5號碼」夯炸　內行揭露超猛包牌法

飯店推父親節優惠！1折價入台北凱撒　台北美福推買一送一

《全面啟動》10周年版確定撤檔！　無限期延後上映

三大名師推薦本週熱門潛力股！Mini LED、IC 封測、綠能股...6檔股票報你知

擔任蔡英文特助　呂孫綾：當主席分身到全台交朋友

存下人生第一桶金　「6招技巧」拒當月光族：先在桌上放撲滿

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

日本爆乳頭群聚感染　醫生：台灣可能也有

館長直播掩面淚崩：如果爸爸能幫你痛

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

快訊／新冠肺炎再增4例境外移入！指揮中心下午2點說明

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

土雞蛋「熱到孵出小雞」！網嗨：記得買威力彩

徵人剝蚵試用期30元　內行人揭：婆媽爽賺

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

南部妹子「穿比基尼騎車」　1.4萬人炸：求正面

31億威力彩今揭曉！中頭獎要面臨最難熬一周

台中超火爆聖地！變廢墟樂園內幕曝

快訊／傳泰國移工從台灣返泰確診！指揮中心緊急延後記者會

快訊／規模6.1地震狂晃10秒「全台有感」！網傻：好暈

更多熱門

相關新聞

印度救護車司機討錢不成　趕兄弟檔下車

印度救護車司機討錢不成　趕兄弟檔下車

約翰霍普金斯大學統計指出，全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家前五名分別是美國、巴西、印度、俄羅斯和南非，其中印度累計138萬5685例確診、3萬2063死。印度一個家庭的2名小孩檢驗出確診，父母親試圖出錢請救護車協助移送至國營醫院，卻因為付不出司機要求的高昂車費，而被趕下車。

颶風肆虐德州　吹倒美墨邊境圍牆

颶風肆虐德州　吹倒美墨邊境圍牆

南韓將向外籍確診者收醫療費

南韓將向外籍確診者收醫療費

南韓防疫拉警報！首爾市府「內部人員確診」

南韓防疫拉警報！首爾市府「內部人員確診」

新冠疫苗研發進入最終試驗　百萬人準備接種

新冠疫苗研發進入最終試驗　百萬人準備接種

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫李明政

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

日本爆乳頭群聚感染　醫生：台灣可能也有

快訊／潘瑋柏宣布結婚：我有了共度下半生的另一半

館長直播掩面淚崩：如果爸爸能幫你痛

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

吳亦凡終於剪掉長髮！整頭染綠往後梳…粉絲暴動：太太太帥　

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

主子熟睡被穿娃娃鞋　牠醒來反應笑翻網

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

快訊／新冠肺炎再增4例境外移入！指揮中心下午2點說明

搭公車忘戴口罩！司機一舉動暖哭萬人

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

更多

最夯影音

更多
神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才
歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面