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美中風向換邊吹？ 他警告：習近平準備倒大霉了

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▲川普,習近平。（圖／達志影像／美聯社） 

▲雙方領事館都已關閉。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔子柔／綜合報導

美國與中國近日互相關閉領事館，讓全球愈發關注雙方關係。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前號召全球「改變中共行為」，還用「總書記」來稱呼習近平，美國知名政治學家范亞倫（Aaron Friedberg）就對此表示，「習近平準備要倒大楣了」。

綜合外媒報導，蓬佩奧23日在加州發表主題為「共黨中國與自由世界的未來」（Communist China and the Free World's Future）的演說，他以中國共產黨職稱「總書記」來稱呼習近平，並指如果自由世界不去改變「共產中國」，就會被中共改變，認為應組建一個「新民主聯盟」來反抗中國的「新暴政」。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）23日在加州尼克森總統圖書館發表演說。。（圖／路透）

▲蓬佩奧在加州尼克森總統圖書館演說。（圖／路透）

美國普林斯頓大學政治學及國際事務教授范亞倫25日就在推特指出，「習近平收到備忘錄了沒有？當美帝把你當作敵人，你就準備要倒大楣了，他們會用盡所有資源與你鬥爭，往後的總統也都會採取相同的戰略。」

蓬佩奧的演說被外界視為是對中國的「臨戰宣言」，他當時也提到「我們將台灣友人邊緣化，而台灣後來發展成蓬勃的民主，我們給予中共及其政權本身特殊的經濟待遇，卻只見中共堅持要求對其人權侵害情形噤聲，才准西方企業進入中國。」

▼范亞倫原文。（圖／翻攝自推特／@AaronFriedberg）

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