▲ 池上同濟會結合愛心店家與學校，上演異國服裝秀 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東池上國際同濟會秉持關懷弱勢理念，會長阮燕梅帶領15位會員，26日在池上台糖牧野渡假村，辦理「池上同濟會助老扶幼 愛心不間斷」公益活動，池上鄉長張堯城認同其公益理念，由鄉公所贊助經費，特別邀請130位弱勢長輩、兒童一同參與，結合在地愛心店家與學校，實現社區互助理念。

池上同濟會71年次的會長阮燕梅，為全台第一位越南籍新住民的同濟會會長，在池上已居住21年，熱心公益、做人實在、照顧公婆用心，婆婆在世時，每次修剪指甲都指定要她修剪，雖然婆婆已過世，但將小愛延續化大愛精神，照顧孤老與清寒兒童。今天活動除了張鄉長外，代表會主席江鑫貴、同濟會花東總監張吉价及不少同濟會兄姊參與，阮燕梅協助長者修剪指甲，並長說「真的很感恩大家讓我有這個機會為長輩服務」，並穿著越南服飾，陪同爺奶以不同部落的服裝上台走秀，展現池上鄉多元文化特色，池上國中醫護類創業教育社團也帶領老少，製作五行草藥捶打棒大跳健康操，並結合在地客家花布與特色米福袋寫上祝福的話互送對方，留下難忘回憶。

華山基金會台東縣自民國98年開始在16個鄉鎮設站，目前服務約1,090位長輩，提供三失(失依、失智、失能)長輩免費關懷訪視、陪醫取藥、身體照顧、年節關懷及促進社會參與等多項服務。誠摯邀請您加入「送愛到家~因為有您」服務計畫，一位長輩服務經費1,250元/月、15,000元/年，守護在地孤老。

►靠這樣年輕20歲



►二手票券豐富你的生活

