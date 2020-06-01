異國媽媽創意市集　徐榛蔚現身話家常表揚新住民模範婆婆媽媽

▲縣長徐榛蔚於現場表揚新住民模範婆婆媽媽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣新住民人文發展交流協會31日在新住民學苑舉辦「異國媽媽創意市集」，縣長徐榛蔚偕同縣議員吳東昇、楊華美、吉安鄉長游淑貞、花蓮市民代表林百瑞、韓林梅、楊哲灃及中華飛揚關懷協會秘書長馬呈豪等人與新住民姊妹敘家常，也藉著五月的最後一天，表揚模範媽媽與婆婆，場面十分溫馨。

▲▼徐榛蔚自掏腰包以行動支持市集活動並與新住民姊妹話家常。

「這裡永遠是妳們的家！」徐榛蔚表示，在花蓮能有一群來自世界各地的新住民朋友，讓花蓮的面貌更豐富多元，是花蓮的福氣。去年成立的「新住民學苑」提供學習及聯誼空間，室外庭院的大龍眼樹下可供舞蹈練習、市集擺設，今年度更開設了經絡按摩、剪髮速學、舞蹈才藝、英文會話及茶道課程，姊妹們除了上課，平日也可相邀聚會慶生，期盼學苑成為姊妹們在花蓮的娘家。

新住民姊妹們年輕有衝勁、健康有活力，平日協助家務、照顧家人、認真工作，是家庭很重要的支持。會中，徐縣長除了表揚七位模範新住民媽媽與婆婆，致贈花束之外，她更親自走訪市集每一個攤位，自掏腰包以行動支持來自異國的手作文創商品及料理，並與姊妹、婆媽們話家常，親民的形象深植姊妹們的心，場面非常熱絡。

縣府新住民家庭服務中心位於社福館三樓，提供姊妹福利諮詢、家庭服務、法律諮詢、多語通譯及心理諮商等服務，姊妹有需要都可和新住民中心聯絡。中心6月份將辦理「影像說故事~紀錄片初階班及進階班」，目前接受報名中，歡迎有興趣紀錄花蓮我們所愛的這片土地人事物的姊妹一起來參加，今年暑假也會開辦「親子夏令營」及「家庭支持活動-愛的延長線」，三樓花好學苑每週二至六也開放大家免費使用，沙龍區有提供越南、印尼和泰語的雜誌，可供相邀喝咖啡看雜誌聊心事，也可以利用中島廚房區做料理，歡迎姊妹們多多使用。

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