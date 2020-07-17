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免出國吃遍五大洲！花蓮「阿兜仔當家」新書　小旅行沿路吃

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▲▼花蓮縣長徐榛蔚出來席新書發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚出來席新書發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「玩花蓮，就能吃遍五大洲道地料理」，花蓮縣政府於16日舉行《阿兜仔當家-花蓮就是我的家》新書發表會，介紹在花蓮的28家外國餐廳和民宿，全書以中、英、日、韓等4種語言介紹，更提供3條異國小旅行路線，讓國人免出國遊花蓮就能吃到世界的異國美食。

縣長徐榛蔚希望花蓮成為國際城市，期盼藉由居住花蓮的外國人，透過他們的視角介紹花蓮，用一本書讓外國觀光客或本國人甚至是花蓮在地人知道花蓮土很黏，使人喜歡花蓮，進而在花蓮落地生根。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚出來席新書發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府於今年2月即陸續推出5種主題旅遊地圖，包括外國老闆特色店鋪、家族旅遊、友善寵物旅遊、流星花蓮–天文旅遊及穆斯林友善餐飲旅宿。其中外國老闆特色店鋪主題旅遊特別出版專書，介紹24家餐廳和4家民宿，共17國料理，口味遍及全球五大洲，包括非洲象牙海岸的好菜、大洋洲道地美食、歐洲的荷蘭、法國、德國、奧地利及西班牙餐點；美洲的美國及墨西哥風味飲食；亞洲7國美味料理。民宿則分別由日本、英國及越南籍老闆開設，建築和布置皆各具文化特色。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚出來席新書發表會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

新書介紹花蓮的28家外國餐廳和民宿，提供3條異國小旅行路線。

民眾可至花蓮縣旅遊服務中心、借問站及全台各大圖書館翻閱，或上《阿兜仔當家》中、英、日、韓文專書網站閱讀，網址為：https://www.hualienmyhome.com/，此外花蓮縣政府亦提供50本專書辦理抽獎活動，即日起上花蓮觀光粉絲團臉書貼文按讚、分享、Tag 2位好友並留言，就有機會抽中書籍，搶先閱讀，歡迎民眾親自到28間店家品嘗道地異國美食，深度瞭解外國老闆及美食背後的精采故事。

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