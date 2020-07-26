　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

砍斷17歲弟手掌！台南男拿西瓜刀：嚇嚇他…少年忍痛「撿地上斷掌」躲速食店

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲竹崎分局查獲男子所用西瓜刀。（圖／記者翁伊森攝）

▲台南男持西瓜刀砍斷少年手掌，遭判刑2年10月。（示意圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／台南報導

台南一名翟姓男子2019年7月間見到一名盧姓少年，先是出言嗆聲「看X小」，引爆衝突，他更拿出西瓜刀猛砍對方。盧男手掌當場被砍斷，見狀不妥隨即撿起地上的斷掌逃到速食店後方休息，所幸經手術後，保住了手掌。事後翟男遭判刑2年10月，可上訴。

判決指出，翟男2019年7月25日凌晨1時50分許，開車進入台南一間速食店的得來速車道，見到一旁的17歲盧姓少年，隨即質問對方，「看X小」，雖然盧姓少年回稱「我沒有在看你」，但他仍下車理論還撂人到場助陣，雙方10多人進而發生肢體衝突，翟男一怒之下從車上拿出西瓜刀，朝盧姓少年的頭、背部猛砍。

盧姓少年見狀，趕緊舉起左手阻擋，孰料，左手掌當場與手腕分離，掉落地面，他只好忍痛撿起斷掌，躲到麥當勞後方休息。警方接獲通報後到場處理，趕緊將人送往醫院接受手術，這才保住了少年的手掌。

翟男到案後辯稱，車上的西瓜刀是用來除草的，當天拿西瓜刀只是想嚇嚇對方，不知道西瓜刀鋒不鋒利；辯護人則稱，翟男與3名友人是因為遭盧姓少年撂10多人圍毆，翟男是為了避免友人遭到不法侵害，才會拿出西瓜刀嚇阻，盧男的行為實屬不義，足以引起公憤，翟男見狀才會忍無可忍犯案，應該算是義憤傷害罪。

但法院不採信他的說詞，認為翟男只因為小事就出言挑釁，雙方聚眾後不知道自制，反而持刀揮砍，造成衝突擴大，雙方賠償金額又談不攏，因此無法和解，依重傷害未遂罪判翟男有期徒刑2年10月，全案仍可上訴。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

無照開拖板車！26歲男「超載7噸」國道爆胎…衝對向輾斃「奧迪1家3口」下場曝

才跟男友恩愛完…桃園妹感覺「下面有東西」驚醒！見「男友爸在背後」狂抖崩潰

盜男神照約砲！他騙「戴眼罩」運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰：噁心肥宅

ET快訊
26歲男無照開車！輾斃「奧迪1家3口」...下場出爐
全台「最會中威力彩頭獎」縣市出爐！　10縣市竟從未中過
「教我操作手機」騙女友人進屋性侵...完事塞5百　她遭吻遍全
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大熱天蹲路中央…馬尾妹「緊扒車門狂搖」不給走！網傻眼：八點檔看太多

無照開拖板車！26歲男「超載7噸」國道爆胎…衝對向輾斃「奧迪1家3口」下場曝

捅破車窗偷竊判刑　他上訴求不要強制工作理由竟是「沒有喜歡的課程」

新北警遺失iPhone懸賞2萬...「機身被輾碎」拒付　拾獲者怒告詐欺！

砍斷17歲弟手掌！台南男拿西瓜刀：嚇嚇他…少年忍痛「撿地上斷掌」躲速食店

中山高下交流道直接開上分隔島　300萬特斯拉車頭毀「下巴掉了」

暑輔第1天搭錯車…2國中新生「沒手機」下車傻了：這是哪？門口躲雨秒獲救贖

「超長大水管」突從天降！彰化騎士差1秒遭砸　駕駛嚇傻急煞車

連2日傳登山客墜谷、胃潰瘍！　專家曝「關鍵原因」籲：上山前請仔細考量

快訊／新北暴雨！板橋、烏來、坪林雨量超標　消防急勸離戲水遊客

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

楊丞琳.潘瑋柏驚「ØZI.吳卓源長好像！」　看兩人鬥嘴...納豆：你們在談戀愛是不是？

叫聲不斷！驚見劇毒「眼鏡王蛇」 民眾圍觀搶著拍...下秒嚇壞狂逃

李眉蓁競選總部成立大會！　致詞淚：高雄未來比我學歷重要

大熱天蹲路中央…馬尾妹「緊扒車門狂搖」不給走！網傻眼：八點檔看太多

無照開拖板車！26歲男「超載7噸」國道爆胎…衝對向輾斃「奧迪1家3口」下場曝

捅破車窗偷竊判刑　他上訴求不要強制工作理由竟是「沒有喜歡的課程」

新北警遺失iPhone懸賞2萬...「機身被輾碎」拒付　拾獲者怒告詐欺！

砍斷17歲弟手掌！台南男拿西瓜刀：嚇嚇他…少年忍痛「撿地上斷掌」躲速食店

中山高下交流道直接開上分隔島　300萬特斯拉車頭毀「下巴掉了」

暑輔第1天搭錯車…2國中新生「沒手機」下車傻了：這是哪？門口躲雨秒獲救贖

「超長大水管」突從天降！彰化騎士差1秒遭砸　駕駛嚇傻急煞車

連2日傳登山客墜谷、胃潰瘍！　專家曝「關鍵原因」籲：上山前請仔細考量

快訊／新北暴雨！板橋、烏來、坪林雨量超標　消防急勸離戲水遊客

買台積電「現買現套」損失2萬元！他煩惱到吃不下飯　網：週一賺爆

不斷更新／古林睿煬2局退場　陳文杰、王威晨連續安打3局中信3比1統一

抓到了！牆邊繞8次撞見小柴頭　網友心臟被擊爆：可以玩很久

徐若瑄「第1次分開這麼久」距上次見老公已5個月！　終於帶兒回家：祝我們平安

愛貓老闆心花開喊「站站就打折」　帥喵大方合照...媽5折全帶回家！

大熱天蹲路中央…馬尾妹「緊扒車門狂搖」不給走！網傻眼：八點檔看太多

她是好女兒好議員！李眉蓁婆婆：我講的都是真的...若說假話胸部會變小

虎爺聖誕祀典興濟宮舉辦祈安清醮　「乞虎祈福」迷你虎爺擲筊杯結緣百人參與

無照開拖板車！26歲男「超載7噸」國道爆胎…衝對向輾斃「奧迪1家3口」下場曝

稱霸南台灣！人氣丹丹漢堡「TOP15必點美食」　酥脆長米糕、赤肉麵線焿都上榜

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

情侶滑進摩鐵　警揭真實身分女友傻眼

隔壁搬來應召妹！萬華男學生聽「撞牆聲」崩潰

李眉蓁論文門　竟讓「雷政儒命案」浮出

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

北市驚爆殘虐命案！22歲男「十指發黑」陳屍瑤山宮

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

老公生日當天「滑進摩鐵」！小三喊冤秒被體液打臉

激戰女網友卻挨告　結局逆轉

即／癌末女見到媽媽了！　母赴醫院探視心碎：懷胎10月怎麼會不難過

即／貢寮龍洞大浪突襲　102人被捲往外海

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

即／男大生騎機車上國道　路肩狂飆警及時攔截

更多熱門

相關新聞

每週日發放愛心便當

每週日發放愛心便當

台南市議會副議長林炳利顧問團，為關懷社區獨居老人、低收入戶，結合台南市木工職業工會暨後援會，自26日起發放中洲寮周遭的州南、州北、和順、塭南、東和5里獨居老人以及立案低收入戶愛心便當，預估每週日發放300個愛心便當，並藉送餐機會探視及瞭解是否有照護或協助的需求。

台南捐贈防疫物資到美國

台南捐贈防疫物資到美國

台南觀光工廠再添強力生力軍

台南觀光工廠再添強力生力軍

日本友誼城市搶購台南芒果

日本友誼城市搶購台南芒果

牛稠子「車站公園」正式啟用

牛稠子「車站公園」正式啟用

關鍵字：

斷掌台南速食店西瓜刀

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

貓咪拿去印　A4肉球讓萬人暴動了

竟然不是筍類！營養師揭「玉米筍驚人身世」　嚇壞一票網友

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

吃了4顆葡萄過敏！　男童秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳

情侶滑進摩鐵　警揭真實身分女友傻眼

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

女友爸送房「300萬AA制」　男一看訊息氣放生

對發票都市傳說！爽領1600元：我信了

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

更多

最夯影音

更多
藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...
楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面