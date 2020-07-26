砍斷17歲弟手掌！台南男拿西瓜刀：嚇嚇他…少年忍痛「撿地上斷掌」躲速食店

▲台南男持西瓜刀砍斷少年手掌，遭判刑2年10月。（示意圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／台南報導

台南一名翟姓男子2019年7月間見到一名盧姓少年，先是出言嗆聲「看X小」，引爆衝突，他更拿出西瓜刀猛砍對方。盧男手掌當場被砍斷，見狀不妥隨即撿起地上的斷掌逃到速食店後方休息，所幸經手術後，保住了手掌。事後翟男遭判刑2年10月，可上訴。

判決指出，翟男2019年7月25日凌晨1時50分許，開車進入台南一間速食店的得來速車道，見到一旁的17歲盧姓少年，隨即質問對方，「看X小」，雖然盧姓少年回稱「我沒有在看你」，但他仍下車理論還撂人到場助陣，雙方10多人進而發生肢體衝突，翟男一怒之下從車上拿出西瓜刀，朝盧姓少年的頭、背部猛砍。

盧姓少年見狀，趕緊舉起左手阻擋，孰料，左手掌當場與手腕分離，掉落地面，他只好忍痛撿起斷掌，躲到麥當勞後方休息。警方接獲通報後到場處理，趕緊將人送往醫院接受手術，這才保住了少年的手掌。

翟男到案後辯稱，車上的西瓜刀是用來除草的，當天拿西瓜刀只是想嚇嚇對方，不知道西瓜刀鋒不鋒利；辯護人則稱，翟男與3名友人是因為遭盧姓少年撂10多人圍毆，翟男是為了避免友人遭到不法侵害，才會拿出西瓜刀嚇阻，盧男的行為實屬不義，足以引起公憤，翟男見狀才會忍無可忍犯案，應該算是義憤傷害罪。

但法院不採信他的說詞，認為翟男只因為小事就出言挑釁，雙方聚眾後不知道自制，反而持刀揮砍，造成衝突擴大，雙方賠償金額又談不攏，因此無法和解，依重傷害未遂罪判翟男有期徒刑2年10月，全案仍可上訴。

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