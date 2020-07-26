快訊／中山碩士論文驚見前議長許崑源任口試委員　李雅靜回應：無權選擇

▲▼高雄市議員李雅靜論文口委風波。（組合圖／記者吳奕靖攝、翻攝台灣基進黨臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

政治人物的碩士論文風波延燒，高雄市議員李雅靜被質疑碩士論文找來口試委員當中，驚見同黨的立委以及前議長許崑源，李雅靜發表聲明表示：「學生無權指定口試委員，遵照學校規定辦理」。

聲明稿全文：

李雅靜願意接受檢視，希望各界以同一標準檢視。

非常感謝各界對於雅靜在國立中山大學公事所碩士論文「平潭特區兩岸共同開發體制建 構研擬-以兩岸社團合作為例」的檢視，雅靜就外界的疑問，提出以下說明:

論文口試委員方力行、侯彩鳳、許崑源

依據國立中山大學研究生學位考試施行細則第十條 碩士學位考試委員會置委員三至五 人，其中系所外委員至少一人，博士學位考試委員會置委員五至九人，其中校外委員至少一 人;由校長遴聘之，並由系主任(所長)指定委員一人為召集人。但指導教授不得擔任召集 人;指導教授以外之考試委員人數應達二分之一以上。

各系所不得推薦該學位考試研究生之配偶、三親等以內血親或姻親擔任指導教授及考試 委員。

國立中山大學研究生學位考試施行細則第十二條第一項第四款及第二項之研究領域屬於 稀少性、特殊性學科或屬專業實務，且在學術或專業上著有成就。

資格之認定基準，由辦理學位授予之各系、所、院務會議(學位學程會議)定之。

學生無權指定口試委員，雅靜一切遵照學校規定辦理。

雅靜的論文指導教授汪銘生教授，口試委員有汪銘生教授、方力行博士、侯彩鳳委員、 許崑源議長。

汪銘生教授，國立中山大學公共事務管理研究所教授。

方力行博士，曾任國立中山大學海洋資源系所系主任、現任正修科大教授。方教授是海 洋領域權威，包含海洋生態資源，雅靜論文主要研究平潭島，關係到海洋方面的課題。

侯彩鳳曾任立法委員，國立中山大學高階公共政策碩士畢業，勞工、社團方面經驗豐富。 許崑源時任高雄市議會議長，長期以來在兩岸議題、社團經營著有成就。

監察院準院長陳菊當年在中山大學公共事務研究所論文的口試委員劉進興與吳濟華，劉 是陳菊擔任勞委會主委時的勞委會顧問，2015 年擔任高市研考會主委，指導教授吳濟華後來 還被陳菊延攬擔任高捷董事長。

總統府秘書長蘇嘉全妻子洪恒珠也是中山大學企管所的碩士。洪恒珠的論文指導教授， 正是蘇嘉全擔任屏東縣長時的文化局長洪萬隆。李雅靜願意接受檢視，希望各界以同一標準檢視。



▲李雅靜回應全文 。（圖／記者吳奕靖翻攝）