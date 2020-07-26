無照開拖板車！26歲男「超載7噸」國道爆胎…衝對向輾斃「奧迪1家3口」下場曝

▲▼東男無照駕駛被吊銷牌照的拖板車釀禍，在國道撞死一家三口，老闆也要賠償。（圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／台中報導

國道3號189K處、台中龍井大肚路段2017年10月間發生一起死亡車禍！一輛拖板車突然爆胎衝撞分隔島，接著輾過對向車道的白色奧迪轎車，導致奧迪車內一家三口慘死。事後拖板車東姓駕駛被查出無照駕駛，被判刑3年2月確定；至於明知東男無職業駕照，卻仍聘僱他的黃姓老闆也遭判刑，日前二審判決出爐！

回顧事發經過，肇事的26歲東男當時從苗栗載運H型鋼材南下高雄，車輛卻在國道3號189K處爆胎，整輛拖板車瞬間失控衝破分隔島，輾壓對向車道41歲林男所駕駛的白色奧迪。警消人員獲報到場發現，林男慘遭爆頭，車內的張姓妻子、7月大女兒頭部也受到重創當場死亡，一家三口魂斷國道。

判決指出，東男曾因酒駕遭吊扣自小客車駕照，又未考取職業聯結車駕駛執照，但因經濟拮据，哀求黃姓老闆讓他駕駛曳引車增加收入。黃男明知他無照，2017年7月起仍聘僱他開拖板車載運鋼鐵，2017年10月24日又便宜行事，讓東男開著已經註銷牌照的拖板車「超載7.76噸」重H型鋼回高雄，導致車輛爆胎，林男一家三口遭輾壓後，當場死亡。

雖然黃男辯稱，鬧出人命後才知道東男沒有職業駕照，但彰化地方法院勘驗各項事證後，不採信他的說詞，且黃男發車前，車行內還有其他3名合格司機可調度，卻讓無照的東男超載往返國道釀禍，犯後還沒有向被害人家屬達成和解，決定依過失致死罪判他有期徒刑1年6月。

案經上訴二審，台中高分院審酌黃男與林男家屬已達成和解，對方也表示願意原諒黃男，不再追究，決定撤銷原判決，改判有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。全案仍可上訴。至於肇事的東男則是遭判刑3年2月確定。

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