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論文寫「陳菊網路戰」被指控洗學歷　高閔琳反咬洪孟楷

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▲▼高雄市議員高閔琳反擊論文議題。（圖／高閔琳臉書）

▲高雄市議員高閔琳反擊論文議題。（圖／高閔琳臉書）

記者陶本和／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的論文抄襲事件，掀起藍綠論文大戰。民進黨市議員高閔琳25日表示，有記者問她，當年論文題目是寫前市長陳菊的網路選戰；她指出，自己被指控是「洗學歷」，但國民黨立委洪孟楷「大學學歷非台大、碩士班讀台大在職班」就不是洗學歷？

高閔琳表示，她在2011年以「2010年高雄市長候選人陳菊的粉絲專頁」為例，來寫社群網站與台灣地方選舉拿到學位，被指控是「洗學系」；但是，洪孟楷在2018年時，以「中國國民黨」粉絲專頁寫了一篇《政黨社群媒體經營之研究－以中國國民黨KMT臉書粉絲專頁為例》的在職專班論文拿到學位就可以？

高閔琳指出，洪孟楷的指導教授蘇彩足的先生，就是韓國瑜的麻吉、高雄市前副市長葉匡時，「就不要被我查到2018的洪孟楷有引用到我2011的論文沒標註」。

高閔琳認為，藍營和網路側翼本來想黑她洗學歷、今天又鬼扯引述中國網站不行，一直又找不到有什麼重大毛病，只好先拍了影片再來想要怎麼黑，這個動作目的就是要轉移李眉蓁「論文整本抄襲之恥」的輿論壓力和焦點。

高閔琳質疑，李眉蓁論文從大綱到內容抄整本，到現在延燒這麼多天都沒老實對外說明是如何「一時不察抄整本」，這個論文抄襲事件扯到她幹嘛？

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