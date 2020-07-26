桃園越配開辦「基礎剪髮」課程　結業典禮相揪義剪做公益

▲桃園越配開辦「基礎剪髮」課程。（圖／馮玉英提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市越配權益促進會獲市府支持，開辦「新住民基礎剪髮技術培訓班」，報名的越南姐妹相當熱絡，經過專業老師數月的技藝教導，25日前往中壢區中山東路一家安養院為老人義剪，原預約要剪髮的老人有15人，看到剪好後變的有精神又好看的同伴，臨時又增加8人報名，參加義剪的越配們，對於學以致用，能回饋社會很開心。

▲桃園越配開辦「基礎剪髮」課程，結業典禮相揪做公益。（圖／馮玉英提供）

桃園市越配權益促進會創會長馮玉英、現任理事長阮慶漓說，越南姐妹來到台灣桃園多年，對於近些年來，市府重視新住民的權益都相當有感；此次獲得任教於創新技術學院的梁淑貞老師指導，教授新住民姐妹們基礎剪髮技術，姐妹們學習興緻高，認真學，有些姐妹現學現做，回家幫老公、幫兒子剪髮，增進家人情感，大家都學的很快樂。

▲▼桃園越配開辦「基礎剪髮」課程，結業典禮相揪做公益。（圖／馮玉英提供）

梁淑貞老師說，教導越配姐妹們基礎剪髮技術，看到上課的姐妹認真用心學習，課堂或課後對老師的尊敬態度，讓她覺得教學很有成就感。而對於學習的結業典禮要到養老院去義剪，越配姐妹們都認為做公益，有能力付出是幸福。

▲拿到証書好開心。（圖／馮玉英提供）

桃園市越配權益促進開辦的「新住民基礎剪髮技術培訓班」於結業典禮安排到養老院為老人義剪，市議員彭俊豪亦到場肯定，姐妹們完成義剪後回到協會舉行結業典禮，頒贈結業証書給參與的學員。包括：市府社會局專門委員魏筠、移民署桃園服務站主任黃英貴、桃園市新住民文化會副執行長張瑜庭、社會局婦女福利及綜合企劃科科長王秀珍均出席結業典禮。

・含珍貴「北極靈芝」白樺茸、雞腿菇等