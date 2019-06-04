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美髮設計師黃敏誠帶刀從警　免費幫瑞芳金瓜石弱勢義剪

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▲ 美髮設計師黃敏誠帶刀從警 在瑞芳金瓜石免費幫弱勢義剪。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

▲ 美髮設計師黃敏誠帶刀從警，免費幫瑞芳金瓜石弱勢義剪。（圖／新北市瑞芳警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區的黃金山城「金瓜石」，有一場幫助弱勢的義剪活動，金瓜石派出所的警員黃敏誠，在擔任警察前，擔任美髮設計師多年，4日在派出所內發揮本身的髮型設計專業，為轄內數位清貧的民眾免費修剪頭髮，獲得鄰里間一致的好評，也為即將到來的警察節，增添溫馨色彩。

瑞芳警分局金瓜石派出所的員警黃敏誠，過去在大學畢業，在高雄新堀江擔任髮型設計師時，就多次參與義剪活動，如長照中心義剪、育幼院義剪、三地門原住民部落義剪等，時常響應愛心活動。

黃敏誠在2017年因緣際會考上警察特考後，經過受訓今年初分發新北市瑞芳警分局。於派出所服務期間，黃員發現昔日的黃金山城有許多弱勢族群需要協助，甚至為了省錢也不願去修整門面。因此透過備勤時段，辦理簡單的義剪服務。

瑞芳警分局副分局長林福財到場關心時表示，同仁發自內心辦理善心義剪活動相當有意義，除了讓民眾看到警察陽剛形象之外，也認識到警察各個身懷絕技不同的一面。同仁發揮自身所長義剪的善行，也讓整個黃金山城充滿濃濃的人情味。

▲ 美髮設計師黃敏誠帶刀從警 在瑞芳金瓜石免費幫弱勢義剪。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

▲▼ 金瓜石派出所員警黃敏誠，過去在大學畢業，在高雄新堀江擔任髮型設計師。

▲ 美髮設計師黃敏誠帶刀從警 在瑞芳金瓜石免費幫弱勢義剪。（圖／新北市瑞芳警分局提供）

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關鍵字：新北,瑞芳,義剪,黃敏誠

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