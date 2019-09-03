義剪+捐贈清潔用品　「世外桃源」基金會讓民眾清爽迎中秋

▲迎中秋，世外桃源文教公益基金會理事長陳盛沺(左)捐贈清潔用品。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

世外桃源文教公益基金會3日於桃園市新住民文化會館，由理事長陳盛沺捐贈市值116萬多元的1000組清潔用品禮盒，給市長鄭文燦轉贈給新住民家庭服務中心、遊民外展中心、各區家庭服務中心所服務的經濟弱勢民眾。為了讓受助家庭感受到不一樣的中秋節，社會局特別邀請了專業義剪團隊，為出席的受贈者，義剪清爽髮型。

世外桃源文教公益基金會是由桃園在地的上市櫃公司、知名企業經營者成立的桃園企業聯合會所設立的公益平台。陳盛沺理事長表示，該基金會藉由社會局對弱勢家庭的了解，透過安家實物銀行集中物資募集，完善的媒合系統，使捐贈物資確實地幫助需要的家庭，避免不必要的浪費。

▲▼義剪助清爽過節。（圖／市府提供）

陳盛沺認為：「有能力回饋社會是福氣，期基金會的拋磚引玉，引發更多善的力量。」市長鄭文燦表示，世外桃源文教公益基金會自2017年12月成立以來，非常關切弱勢家庭的需要，去年端午節送粽子、中秋贈月餅，今年年節送毛毯、端午節送電扇，今年中秋節更捐贈了由會員所製作的1000組清潔用品禮盒，給桃園市經濟弱勢民眾，禮盒頗具創意，包含了環保洗衣精及補充包、柔衣精、洗髮精、沐浴乳、洗手慕斯、草本自然防蚊液，總市價高達116萬7千元。

鄭文燦說，公部門與私營企業合作，才能創造資源最大的效益。透過世外桃源文教公益基金會的捐贈，呼籲企業及民眾能夠一起響應，共同關心弱勢家庭的需要，讓桃園成為有愛的城市。