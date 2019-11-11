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全台最狂雙11活動　米蘭時尚髮型團走進11安養機構為400人義剪

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▲米蘭時尚髮型團隊，動員85位設計師，前進11個單位，為逾400位長輩與孩童義剪服務。（圖／記者林悅翻攝）

▲米蘭時尚髮型團隊，動員85位設計師，前進11個單位，為逾400位長輩與孩童義剪服務。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

全台都在搶攻雙11購物節業績，當多數年輕人雙手忙著滑手機血拼，卻有一群年輕人拿著剪刀為超過400人義剪！米蘭時尚髮型在11月11日這天，動員85位設計師前進11個單位為逾400位長輩與孩童義剪，米蘭時尚髮型總裁許漢宗說，同一時段出動這麼多人義剪是公司成立以來的創舉！

▲米蘭時尚髮型團隊，動員85位設計師，前進11個單位，為逾400位長輩與孩童義剪服務。（圖／記者林悅翻攝）

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這次義剪單位從台南最北邊北門弘能家園，到高雄前金區仙人掌社區復健坊，其他包含佳里區華仁日照中心、瑞復安南中心、瑞復益智中心、樂憨之家、長泰教養院本院與新市分院、南工護理之家、龍崎教養院、聖和老人長期照顧中心，總共11個單位估計服務超過400位長輩與孩童。

▲米蘭時尚髮型團隊，動員85位設計師，前進11個單位，為逾400位長輩與孩童義剪服務。（圖／記者林悅翻攝）

這場義剪「由北剪到南」，選在雙11邀集年輕設計師參與，當各界都關注在購物節有哪些好康優惠、討論購物血拼清單時，也能目光放在關懷弱勢，希望所有米蘭人奉獻己力服務弱勢族群，因為「付出與惜福感恩」就是米蘭時尚髮型的企業文化。

▲米蘭時尚髮型團隊，動員85位設計師，前進11個單位，為逾400位長輩與孩童義剪服務。（圖／記者林悅翻攝）

米蘭時尚髮型從17年前開始舉辦義剪服務，從早期1年僅數十場義剪，經年累月在不同社福領域、橫跨不同區域為弱勢服務，每年服務義剪場次不斷攀升，截止目前，每年累計上百場義剪服務。許漢宗總裁表示，每每看到服務對象經由設計師精心巧手修剪髮型後，所流露的滿意喜悅表情，就是對大家最大的鼓勵！

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