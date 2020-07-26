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超狂5大媽「自備鍋物」占超商！併桌圍圈嗨開趴　網友氣瘋

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▲5名大媽濫用超商用餐區。（圖／取自「爆怨公社」，網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲5名大媽濫用超商用餐區。（圖／取自「爆怨公社」，網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

炎炎夏日，如果能在自家冷氣房大吃一頓，其實也算是一種另類的幸福，不過，近日就有網友發文表示，有5名大媽把超商當自己家，竟「自備」大餐、爽吹冷氣。原PO進超商後，發現5人占用用餐區，自備餐點、完全沒在店家消費，卻還不自知，讓目擊網友傻眼，直呼「真的是大媽無極限」。

許多超商為了方便消費者用餐，都會設立用餐區，不過，一名網友就在「爆怨公社」上發文表示，「在家裡煮好整鍋端來小7...然後擺滿桌野餐...免費的冷氣吹很爽！真的是大媽無極限。」

請繼續往下閱讀...

照片中，有5名大媽「自備」餐點，在超商自行併桌，圍成一圈開心聊天聚餐，享用免費冷氣。不少網友看到後，立刻怒轟，「真的不會不好意思」、「傻眼！臉皮超厚」、「不要臉到極點」、「大媽都很準時報到」、「台灣就是太方便，趕他們還變成店家不對」、「差個瓦斯就可以煮了」、「應該要去全家吧，全家就是你家」、「整座城市都是我的小餐館」、「跟她們講店約，或直接告知小7店員」。

此外，貼文也釣出不少苦主紛紛抱怨，「我還有遇過在肯德基自己帶白板，然後十幾個在聽直銷」、「麥當勞也是，一堆學生桌上擺滿書，然後所有人都沒點餐」、「前幾天去家樂福吃東西，也遇到5-6個自己帶便當來美食街吃東西，然後我們真正要消費的人卻沒位置坐」。

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