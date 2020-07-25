特教中心冷氣壞了！老闆聽「沒錢換」立刻到場　霸氣一舉動暖哭5000人

▲幫慢飛天使換冷氣，老闆超霸氣一句話網友暖哭。（圖／翻攝「彰化人大小事」）



記者柯振中／綜合報導

彰化聖母聖心特教中心保健室的冷氣機因設備老舊，發生故障問題，但維修費高達4萬元，因此一直閒置著沒有修理。不過，有名冷氣師傅聽到狀況，立刻伸出援手，替特教中心換冷氣，還完全免費，暖舉讓人感動。

一名網友在臉書社團「彰化人大小事」上分享，有名王姓冷氣師傅聽見特教中心保健室空調壞掉，維修費將近10萬元，怕裡面的小朋友太熱，立刻前往現場場勘，同時承諾「直接換新的，我們免費處理就好」，隔天立刻上門，裝上新的空調，暖舉讓人十分感動。

眾多網友看完，感到相當暖心，紛紛在下方留言，「好厚的一份愛，感謝有你」、「佛心老闆，功德無量」、「懂得回饋社會，生意興隆，蒸蒸日上」、「 好有愛的公司&老闆，祝生意興隆！」

▼王老闆帶著員工幫忙換新冷氣。（圖／翻攝《東森新聞》）



對此，王姓老闆指出，當時聽到消息，得知特教中心裡面的空調壞了，就放下手邊的工作，到現場進行了解，發現是冷氣壞了，因此隔天與團隊員工一起到場，將新的冷氣裝上，「本身冷氣是我們專業的，就過去看看啊，看完就覺得，金額還好、沒有很大。」

據了解，聖母聖心特教班裡面照顧許多慢飛天使，這次空調壞了，讓工作人員相當苦惱，王姓老闆的義舉讓老師相當感動，「他們光是室外施工，就曬了足足2個小時的太陽，真的非常感謝師傅們的幫忙。」

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