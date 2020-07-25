逛賣場驚見「夏天聖品」！　網曝超強用途：不開冷氣還會被冷醒

▲最近天氣太熱，很多民眾都會開冷氣睡覺。（圖／Pexels）



實習記者任珈萱／綜合報導

天氣越來越炎熱，不少人睡覺時會開冷氣以求得好眠，不過還是有人為了省電費，會將冷氣設成定時關閉，或者只吹電扇。近日一名女網友即分享一個「不吹冷氣、半夜也不會被熱醒」的省錢好物，只要搭配電扇，就能涼爽渡過整個夏夜。po文一出隨即有許多網友狂讚，直呼「這個我超愛，有時候半夜還會被冷醒」。

一名網友在PTT WomenTalk發文表示，和男友一起到賣場逛逛，原本想買「涼感的保潔墊」，想說鋪在床包下，睡起來會比較涼快一點，逛到寢具區時看到在賣「竹蓆」，原po興奮地說要買來墊，並跟男友說「以前在家夏天都睡這個，超涼超舒服的」，結果看到男友一臉狐疑的看著她。

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這讓網友不能理解，因為她真的覺得「竹蓆」在夏天很實用，躺起來也很涼，有時候只要開電風扇就好，不用時還可以捲起來收納，而且如果是自己要睡的，也沒有什麼時尚不時尚上的問題，疑惑問「這種竹席真的是長輩專屬嗎？」

▲原PO覺得夏天睡草蓆很涼。（圖／翻攝自PTT）

此文一出，吸引大批網友回應，「就我現在在躺的啊」、「竹席好用」、「我很怕夾肉夾毛，有人可以推薦不會夾的嗎？」、「我們家現在都還在用啊 夏天好物 真的有涼」、「這個好用 上面再包床單就好 冷氣就不用開太強了」、「一面竹子一面布的好用 夏天冬天反過來就好」。

不過也有網友反應「夾到腿毛QQ」、「我，但是睡醒背有點痠痛」、「我小時候房間也是用這種，缺點是用久了會有木屑翹起來」、「不喜歡，很硬，還會有痕跡」。