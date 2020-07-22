三倍券第二輪預購今天開領！超商優惠懶人包　咖啡買1送1還有1000元購物券

▲第二輪三倍券今天開放領券了。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

政府規劃「振興三倍券」讓民眾可用1000元買到一本3000元的現金券，首輪預購三倍券已在15日正式領券並開放使用，第二波預購者也可在今（22）日起至31日止到4大超商領券，期間每日開放上午9時至晚間10時領取，提醒民眾領券時別忘了可憑小白單享專屬優惠，有咖啡、多樣商品最狂直接買1送1。

▲萊爾富領三倍券優惠。（圖／業者提供）

●全家

全家領取三倍券憑小白單享Let’s café大杯美式、拿鐵，不限冷熱同品項買1送1優惠券1張；大戶屋「就飽900元套餐」優惠券1張；憑領取單據最高送出1000元購物券，首次憑小白單領取即送100元購物券1張，全家會員使用該券消費再送900元購物券（9張100元購物券），限量30萬組，提醒每張消費需滿600元才能折抵，使用期限至8月31日。

●OK mart

OK mart憑三倍券領取小白單享大杯美式買1杯送3顆茶葉蛋，以及大杯拿鐵、杜老爺草莓甜筒、OK Water 600ml買1送1等優惠。

●萊爾富

萊爾富領取三倍券凡會員報「手機號碼」或出示「會員條碼」可累積30Hi點，另再憑領券單據還可享Bixtar奶茶/曼特寧/拿鐵加10元多1件、阿奇儂雪糕（牛奶黑巧酥/珍珠奶茶）買2送1、奇多蝦片（原味/甜辣）2件69元、曼秀雷敦涼舒薄荷滾珠精油棒享單件99元、高露潔高密細絲護齦牙刷買1送1、舒酸定牙齦護理牙膏第2件5折、桂格原味水解雞精單件39元，提醒每券限用1次，每項限購6組。

超商首輪預購實體三倍券開放領取時間為7月15日至7月31日每日上午9時至晚上10時，只要攜帶健保卡就可在原門市進行領取，新增的第二輪領券時間為7月22日起至7月31日止，第三輪預購則維持在8月1日至8月7日每日上午9時至晚上10時預購，領取時間8月15日至8月31日每日上午9時至晚上10時止。提醒民眾三倍券預購後「不得取消」、「不得要求退款」，使用期限只到12月31日止且「不找零、不兌現、不儲值」。

民眾於4大超商可用2方式領取三倍券，包括使用健保卡、或憑簡訊手機及身分證後4碼入手三倍券，提醒皆需在超商事務機進行操作，其中，最快速的就是拿著健保卡，於機台點選振興三倍券專區，接著閱讀領取注意事項並點選同意，再來選擇認證方式，選定健保卡後插卡送出，最後進行領取資料確認、列印單據，再至櫃檯進行領券，提醒至櫃檯時需刷單據之外，還得附上證件確認為本人領取，最後在三倍券包裝後方簽名確定領取，就能拿到熱騰騰的三倍券。

提醒健保卡最好留至最後並連同單據再抽出即可，否則要再等20分鐘才能再使用健保卡領取。

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