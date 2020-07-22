　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

三倍券第二輪預購今天開領！超商優惠懶人包　咖啡買1送1還有1000元購物券

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼OK領三倍券。（圖／記者蕭筠攝）

▲第二輪三倍券今天開放領券了。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

政府規劃「振興三倍券」讓民眾可用1000元買到一本3000元的現金券，首輪預購三倍券已在15日正式領券並開放使用，第二波預購者也可在今（22）日起至31日止到4大超商領券，期間每日開放上午9時至晚間10時領取，提醒民眾領券時別忘了可憑小白單享專屬優惠，有咖啡、多樣商品最狂直接買1送1。

▲▼萊爾富領三倍券優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富領三倍券優惠。（圖／業者提供）

 ●全家
全家領取三倍券憑小白單享Let’s café大杯美式、拿鐵，不限冷熱同品項買1送1優惠券1張；大戶屋「就飽900元套餐」優惠券1張；憑領取單據最高送出1000元購物券，首次憑小白單領取即送100元購物券1張，全家會員使用該券消費再送900元購物券（9張100元購物券），限量30萬組，提醒每張消費需滿600元才能折抵，使用期限至8月31日。

●OK mart
OK mart憑三倍券領取小白單享大杯美式買1杯送3顆茶葉蛋，以及大杯拿鐵、杜老爺草莓甜筒、OK Water 600ml買1送1等優惠。

●萊爾富
萊爾富領取三倍券凡會員報「手機號碼」或出示「會員條碼」可累積30Hi點，另再憑領券單據還可享Bixtar奶茶/曼特寧/拿鐵加10元多1件、阿奇儂雪糕（牛奶黑巧酥/珍珠奶茶）買2送1、奇多蝦片（原味/甜辣）2件69元、曼秀雷敦涼舒薄荷滾珠精油棒享單件99元、高露潔高密細絲護齦牙刷買1送1、舒酸定牙齦護理牙膏第2件5折、桂格原味水解雞精單件39元，提醒每券限用1次，每項限購6組。

超商首輪預購實體三倍券開放領取時間為7月15日至7月31日每日上午9時至晚上10時，只要攜帶健保卡就可在原門市進行領取，新增的第二輪領券時間為7月22日起至7月31日止，第三輪預購則維持在8月1日至8月7日每日上午9時至晚上10時預購，領取時間8月15日至8月31日每日上午9時至晚上10時止。提醒民眾三倍券預購後「不得取消」、「不得要求退款」，使用期限只到12月31日止且「不找零、不兌現、不儲值」。

民眾於4大超商可用2方式領取三倍券，包括使用健保卡、或憑簡訊手機及身分證後4碼入手三倍券，提醒皆需在超商事務機進行操作，其中，最快速的就是拿著健保卡，於機台點選振興三倍券專區，接著閱讀領取注意事項並點選同意，再來選擇認證方式，選定健保卡後插卡送出，最後進行領取資料確認、列印單據，再至櫃檯進行領券，提醒至櫃檯時需刷單據之外，還得附上證件確認為本人領取，最後在三倍券包裝後方簽名確定領取，就能拿到熱騰騰的三倍券。

提醒健保卡最好留至最後並連同單據再抽出即可，否則要再等20分鐘才能再使用健保卡領取。

【你可能也想看】

►快訊／三倍券領取首日⋯民眾湧進狂領！超商收通知喊卡：緊急關閉系統領券
►超商領三倍券首日順爆！她幫父親領怨「太勞民傷財」：對老人家一點都不方便
►直擊／超商三倍券領券第一天！民怨等快1小時　小7：經濟部系統端流量管制

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
周士淵爆「拍SWAG多P無碼片」登成人網站榜首　妻一眼認肉肚
馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！　凶狠對嗆過程全被拍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

三倍券第二輪預購今天開領！超商優惠懶人包　咖啡買1送1還有1000元購物券

創造清新生機　幫城市人隔絕髒污的「紗窗訂製師」

跨境買日貨有海運可以選　10公斤內日本國際運費0元

東森電視購物首度開賣鼎王電子票券　每人最低456元起、再送伊比利豬乙盤

生活就像一場運動　熱血大叔史丹利甩宅味變陽光　有了補水法寶玩得更盡興

蔡哥2年胖10公斤⋯挑戰7天全家健康志向蛋白纖食餐　立志重回陽光男孩

養了50年魚⋯他「一輩子就為虱目魚打拼」感動登最大賣場　最好吃的不是魚肚

電商第二波振興！買旅遊最高回饋近萬元　優惠券給4千再送4千

大麥克免費吃！麥當勞得來速「熟客券」強勢回歸　限時28天

知名企業曝新進員工必備技能「人人都要會做蛋包飯」　驚人手藝不輸專業職人！

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

Yuri突被Cue表情超真實XD　「用屁股脫對方襪子」逆轉勝！

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

正宮林咚咚告雪碧...開庭前通姦除罪化　和老公沒離婚又沒錢「考慮撤告」

不幸遇車禍！哥親舔臉頰求醒來　過世妹妹下秒闔眼...媽：好心疼

三倍券第二輪預購今天開領！超商優惠懶人包　咖啡買1送1還有1000元購物券

創造清新生機　幫城市人隔絕髒污的「紗窗訂製師」

跨境買日貨有海運可以選　10公斤內日本國際運費0元

東森電視購物首度開賣鼎王電子票券　每人最低456元起、再送伊比利豬乙盤

生活就像一場運動　熱血大叔史丹利甩宅味變陽光　有了補水法寶玩得更盡興

蔡哥2年胖10公斤⋯挑戰7天全家健康志向蛋白纖食餐　立志重回陽光男孩

養了50年魚⋯他「一輩子就為虱目魚打拼」感動登最大賣場　最好吃的不是魚肚

電商第二波振興！買旅遊最高回饋近萬元　優惠券給4千再送4千

大麥克免費吃！麥當勞得來速「熟客券」強勢回歸　限時28天

知名企業曝新進員工必備技能「人人都要會做蛋包飯」　驚人手藝不輸專業職人！

科技大廠主管「已婚劈5女」　獵艷手法曝光！2招成功處理

尾數「1、2、6」沒中藝FUN券怨：國家邊緣人！　這書竟神預言…網傻眼氣消

大學校系怎麼選？台大教授嘆「世界已經不一樣」：大家醒醒！

拿裕隆老闆聚餐當幌子…周士淵偷回高雄極樂被抓包！　前妻列5罪狀「公開各式對話紀錄」

歐盟史上最火爆峰會！馬克宏捶桌、梅克爾掉頭走人　60.5兆紓困案終於拍板

周士淵「夏令營成獵豔場」睡球迷媽媽、閨密　受害者還有男性

馬國畢結婚前一晚「車內自殺」！　新婚妻懷孕3月仍嫁他…結婚3年欠債5000萬離婚

健康好「硼」友！　有了「硼」　你吃的維他命D更有效

陳述恩／你知道蔡蘇政府正在用三倍券侵犯你的人權嗎？

800元「客庄旅遊券」登記懶人包！全台超過4千商家可用　27日抽籤

連4天38度高溫！小松鼠討水喝　雙手「拜託拜託」超萌畫面曝光

消費熱門新聞

500元動滋券免費送！400萬份登記就抽

大麥克免費吃！得來速「熟客券」回來了

網傳滿80元免運費！熊貓官方回應

貝克漢長子宣布訂婚

最好吃的不是魚肚！虱目魚「菲力」又Q又軟嫩

Gap夏季4折起線上商城同步開跑　

蔡哥2年胖10公斤挑戰7天全家健康餐

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

三倍券到手　快把青春露帶回家

三倍券第二輪預購今天開領！超商優惠懶人包

AirPods免費贈送你一副！

双響泡推新品狂送一萬碗試吃

砸32億買下頂好！家樂福總座說話了

量販超市「三倍券優惠」一次看

更多熱門

相關新聞

即／藝FUN券中獎無法驗證　文化部道歉了

即／藝FUN券中獎無法驗證　文化部道歉了

文化部加碼「藝FUN券」今（21）日公開抽獎，只要在20日前下載APP並註冊申請，身份證尾數「0、3、4、5、7、8、9」都幸運獲獎，不過有許多中獎網友哀嚎「沒收到簡訊」、「無法驗證」。文化部於晚間8時，在臉書上發文致歉，「造成不便，深感抱歉」。

藝FUN券網哀難驗證　文化部掛保證

藝FUN券網哀難驗證　文化部掛保證

「4大加碼券」怎麼領、怎麼花　懶人包一次看懂

「4大加碼券」怎麼領、怎麼花　懶人包一次看懂

三倍券掀起新一波騙風！165：切莫輕信

三倍券掀起新一波騙風！165：切莫輕信

電商第二波振興　買旅遊最高回饋近萬元

電商第二波振興　買旅遊最高回饋近萬元

關鍵字：

振興三倍券超商

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

影／生前是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生

快訊／單親爸帶3孩子燒炭自殺！

慎入！男生走廊後仰跳投…下秒翻出欄杆墜樓

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

外送員買雞排遭打　討54萬只判賠1萬

媽媽確診住院　兒子每晚爬窗守候

極品特戰女兵私照流出！軍方回應了

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

陳小春被狂罵半年不忍了！

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面