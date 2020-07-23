獨／蝦米？！花蓮停車單僅OK、全家可補印　但花蓮沒OK門市⋯⋯

▲民眾意外發現OK超商機台可以列印花蓮縣繳費單，但花蓮縣境內卻沒有OK超商。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

《ETtoday新聞雲記者》延續『那A安捏？她遊花東停車費逾期未繳 到超商機台補單驚覺獨缺「花蓮縣」』的報導，持續向下追蹤，實際到7-11、全家以及OK超商操作列印停車費補繳單的機台，對照目前台灣各縣市圖，發現超商龍頭7-11沒有合作的縣市除了花蓮縣還有頭份市，而全家超商則是除了頭份市外全有合作，OK超商雖然合作縣市最多，也就是只要有收停車費的縣市都可以透過機台列印繳費單，但民眾意外發現在花蓮境內並沒有OK門市。

對於民眾意外發現，OK超商可列印花蓮停車費補繳單，但卻沒有門市佈點在花蓮，公關表示：「提供讓花蓮的民眾，也可以在其他縣市的OK超商印停車單，屬於服務的一塊。」也強調，不能因為在花蓮沒有據點，就讓全台的各門市機台無法列印繳費單，他也建議花蓮市民可以就近到別的超商或者跨縣市列印。

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▲7-11超商不能列印花蓮縣以及頭份市的停車繳費單。（圖／記者黃子倩攝）

而這次讓民眾感到意外，無法列印花蓮縣停車繳費單的7-11，雖然據點家數是全台之首，但沒有合作的縣市也是最多的，除了花蓮以外頭份市也沒有合作，對此，7-11公關回應：「離島澎湖還有台東都有合作，機台能不能列印出繳費單，要看超商本身有沒有和縣市政府配合，並不一定全部的縣市都囊括。」

而在這場民眾意外發現的停車費繳費單沒有全部縣「都Ａ通」的事件下，《ETtoday新聞雲記者》深入追查後，經查證，住在花蓮的居民如果被開了停車單，單據意外遺失，想在住家附近補單繳費，只能到全家便利超商操作，而且全家除了頭份市外，操作機台基本上全台各地有收取停車費的縣市單據都能補單。

▲全家超商可列印花蓮縣停車繳費單，不能列印的縣市僅有頭份市。（圖／記者黃子倩攝）

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