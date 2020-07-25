知名酒店「鼠屍臭味沖天」餐具丟樓梯　員工嘆很絕望！網狂吐：吃過2次

▲飯店衛生環境曝光！（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

「史上最糟糕的飯店！」台中一名女網友透露，某飯店內部衛生環境堪憂，包括老鼠小強亂竄、餐具堆在骯髒的樓梯間、生肉放在貨梯門口等。隨著照片曝光後，讓網友吃驚回應，「我要吐了，之前還去吃過兩次他們的自助餐！」對此，業者回應，都有例行接受衛生局檢查合格，對於不實指控，將保留法律損害賠償。

該名女網友在Dcard匿名爆料，任職台中某知名酒店，不滿員工餐廳「像在吃廚餘，每天都要花上不少錢填補自己空虛的胃，員餐餐桌上還能看到許多蟑螂在爬行，這樣叫人怎麼吃呢？」

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原PO搖頭表示，「就連客人的餐具都沒有仔細擦拭，還放在臟污的樓梯間備用」，每個月都可捕捉到老鼠，「在廚房工作台前還能感受到檯面下老鼠衝撞到你的腳，下班離開前常常都能看到牠們四處亂竄的蹤影！」

照片可見，老鼠籠就放在沙拉油桶旁，地上也出現不明黑垢；退冰肉品大剌剌放置在籃子裡，原PO補充「沒有覆蓋！常溫直曝！還放在貨梯門口...這樣子的環境蟑螂當然也不能少」，食安品質令人堪憂。

另外，原PO也指控，「走入式冰箱的地板積水都是黑灰色的，更別提那味道有多驚人了，貨梯裡充斥著死老鼠般的臭味，這公司真的很另人感到絕望！」

▲肉品退冰中，恐有滋生細菌疑慮！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，網友看了狂作嘔，「拜託公布飯店名字，這輩子絕對不去光顧」、「OMG，剛剛搜尋了一下，是很有名的飯店耶，妳辛苦了拍肩」、「我比較擔心妳這樣po出來，公司不會對你...」「那麼富麗堂皇的酒店耶，難以想像」、「前陣子謝師宴才去吃而已」、「這間不是很高級嗎」。

照片瘋傳後，原PO卻不明原因急刪文。據《聯合新聞網》報導，酒店業者強調，衛生局都有例行性，或是突擊檢驗，一切都予以合格，也按照規定執行作業，強調若有不實指控進而影響商譽，將會保留法律損害賠償請求權。

▼老鼠屍體超噁！（圖／翻攝Dcard）

