新北批發商「過期海鮮竄改有效期限」！　酒店、學校、親子餐廳都中招

▲▼新北批發商竄改過期海鮮有效期限，部分產品已流入市面。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市一家海鮮食材批發公司遭檢警查出，竄改過海鮮有效期限標籤，而部分過期海鮮已流入市面，包括知名酒店、餐飲會館、私立中小學都曾購買。海鮮公司負責人坦承犯行，以6萬元金額交保。

根據檢警調查，該間海鮮冷凍批發公司陳姓負責人等人，涉嫌偽造冷凍水產品標籤貼紙的有效日期，再刮或撕除原有的期效標籤貼紙後，貼上假有效期限，將過期海鮮銷售至度假酒店、餐飲會館、親子餐廳、私立中小學等各大通路。

檢警20日指揮保安警察第七總隊第三大隊、衛生福利部食品藥物管理署、新北市政府衛生局、臺中市食品藥物安全處等單位組成專案小組至查獲地點執行搜索，現場查扣進(銷)貨單等相關事證。

衛生主管機關現場封存該公司竄改效期的產品，包含白玉貝、紫玉貝、翠綠貝、蟠桃貝、皇玉貝、金牛角、比目魚、午仔魚、白口魚、金門蟹、雪花蟹鉗、蘭鑽蟹等物，共計3千多公斤，全案依涉嫌違反食品安全衛生管理法、刑法行使業務登載不實文書、詐欺等罪嫌將陳姓犯嫌等人移送法辦。對此，負責人坦承犯行，並以6萬元金額交保。

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