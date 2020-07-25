台中知名飯店爆「蟑螂、老鼠橫行」　員工：公司令人絕望

▲網友爆料自己任職的酒店，環境髒亂可怕。（圖／翻攝自Dcard）

圖、文／CTWANT

隨著新冠肺炎疫情趨緩，許多民眾都會趁著假日出遊，但對於住宿飯店的品質，最好還是小心一些比較好。一名網友23日在Dcard爆料，自己任職於台中一間酒店，不但隨處可見蟑螂、老鼠，就連餐具也沒有好好清潔過，環境髒亂恐怖。但該間酒店表示，目前衛生局例行或突擊檢驗都合格，也依照衛生局督導執行，若有相關不實指控影響商譽，將保留法律損害賠償請求權。

▲網友爆料任職的酒店，餐具放在髒污的樓梯間備用。（圖／翻攝自Dcard）

一名網友在Dcard上以「史上最糟糕的飯店」為題，表示自己任職於台中一間知名酒店，「（酒店）外觀是抄襲國外知名設計，坐落於七期精華地段。雖然生意是真的很好，但是網路上的評價真的是沒有一個好的。」網友指出，公司對待員工相當苛刻，不但未配置員工休息室，更衣室也只有2間廁所，就連員工餐廳桌上都能看到許多「小強」在逛大街。

▲網友爆料自己任職的酒店，環境髒亂可怕。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，公司不但沒有善待員工，就連客人使用的餐具都沒有仔細清潔，還放在骯髒的樓梯間備用。另外，公司各部門每個月還能捉到不少老鼠，「廚房工作台前還能感受到檯面下，老鼠衝撞到你的腳，下班離開前，常常都能看到他們四處亂竄的蹤影。」不僅如此，食物解凍退冰也沒有覆蓋，還放在貨梯門口直接常溫曝曬，貨梯裡也充滿著死老鼠般的臭味，令網友對公司感到絕望。

▲網友爆料任職的酒店，每月常可補捉到不少老鼠。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友爆料任職的酒店，食物要解凍退冰沒有覆蓋，直接常溫直曝。（圖／翻攝自Dcard）

貼文PO出後，不少網友紛紛在底下留言，「好扯，太噁心了」、「也太可怕了」、「真的好髒看不下去，還好沒去吃過」、「我以前打工的小餐廳都比這個乾淨」、「好髒喔 我要吐了。」

根據《聯合新聞網》報導，面對上述指控，該酒店表示，公司有規劃男女休息室和洗手間，也有專人打掃衛生。而到目前為止，衛生局的例行及突擊檢查都為合格，若有相關不實指控影響商譽，將保留法律損害賠償請求權。

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