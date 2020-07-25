影／蟑鼠狂竄撞腳…員工PO網爆料「台中絕望飯店」！食安處突擊稽查結果曝光

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

一名網友23日在Dcard上爆料，表示自己任職於台中一間酒店，但店內隨處可見老鼠、蟑螂，就連餐具也未好好清潔，環境髒亂恐怖，「令人感到絕望！」雖然PO文曝光後，該酒店第一時間強調過去衛生局例行、突擊檢查都合格，若不實指控影響商譽，將保留損害賠償請求權；但台中市食品藥物安全處表示，24日稽查發現多處不符規範準則，已限期7天內改善，若屆期不改正，將處6萬以上、2億以下罰鍰。

▲台中七期某飯店遭控環境髒亂，客人使用餐具直接擺放梯間、食材退冰也任其曝曬。（圖／翻攝Dcard）

網友在Dcard以「史上最糟糕的飯店」為題爆料，表示自己任職於一家位於台中的高檔酒店，雖然坐落於七期精華地段，生意也相當不錯，但網路上的評價卻沒有一個是好的，店內環境不但相當髒亂，蟑螂、老鼠叢生狂竄，甚至有時還會撞到腳，且解凍退冰的食物也沒有覆蓋，放任食材放在貨梯門口曝曬，貨梯內充斥著死老鼠的臭味，客人使用的餐具也都沒仔細清潔，直接放在骯髒的樓梯間備用；不僅如此，公司對待員工也很苛刻，不但沒配置員工休息室，更衣室也只有2間廁所，誇張的環境讓人對公司「感到絕望」。

PO文曝光後，該酒店業者第一時間親上火線回應，強調公司有規劃男女休息室、洗手間，也有聘請專人負責打掃；至於環境衛生部分，過去衛生局例行、突擊檢查都合格，「若有相關不實指控影響商譽，將保留法律損害賠償請求權！」

雖然業者態度強硬，但台中市食安處稍早卻表示，在接獲輿情通報後已於24日派員前往該酒店稽查，現場查核多處不符「食品良好衛生規範準則」，包括作業區積塵不潔、冰箱冷藏食材未覆蓋、烹調器具及餐具未清潔乾淨、冰箱散熱器底部有蟑螂屍體、作業環境及員工餐廳蟑螂出沒痕跡等。

針對不符規定事項，食安處現場開立「餐飲業良好衛生規範」限期改善通知書，責令業者7日內改善完成，屆期不改正者，將依違反《食品安全衛生管理法》第44條第1項規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處表示，近期疫情趨緩，民眾紛紛規劃國內旅遊住宿，食安處為維護民眾旅宿用餐安全，近期啟動「109年人氣旅宿業附設餐廳稽查專案」，將查核轄內旅宿供餐飯店30家，稽查重點包含人員衛生、環境衛生、製程衛生等，並抽驗其食材產品，如查獲不法將依規嚴懲，確保民眾權益。

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▼酒店內作業環境老鼠、蟑螂橫行。（圖／翻攝Dcard）