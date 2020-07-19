　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「X」膠帶不見了！　疫情解封　酒店小姐、男客縮短「社交距離」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台中警方配合全國擴大臨檢，前往知名酒店盤查。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台中警方前往知名酒店盤查，發現原本的X膠帶已不見，小姐與男客比鄰而坐。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎疫情趨緩，讓酒店生意變好，也讓小姐與男客距離更甜蜜！台中市警方18日配合全國擴大臨檢，到知名金錢豹、海派酒店臨檢。除了酒客與酒女都有乖乖配戴口罩，原本的禁制入座「X」膠帶也已拿掉，讓陪酒不再是隔空敬酒玩遊戲，彼此距離更加緊密，生意也回溫不少。

▲▼台中警方配合全國擴大臨檢，前往知名酒店盤查。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲疫情趨緩，酒店生意也逐漸回溫。（圖／記者李忠憲翻攝）

新冠肺炎重創經濟，商家生意一落千丈，酒店更是如此。業者在疫情嚴峻時，遵守中央下達防疫限制令，除了落實實名制，小姐與男客也被要求戴上口罩、梅花座，甚至在包廂座位上貼上X膠帶，就是要嚴禁小姐與男客距離太近。只是，男客也覺得太掃興，消費意願降低不少。

日前因疫情趨緩，防疫解封，台中市警方18日配合中央擴大臨檢，前往酒店臨檢，發現酒店生意已恢復不少。由於包廂仍無法保持適當社交距離，男客與小姐在臨檢時配合戴口罩，但原本的X膠帶已經去除，男客與小姐可以緊鄰而坐，十分甜蜜，酒店業者也仍會幫測量體溫。解封前後的酒店臨檢場景，也看出後疫情時代的不同變化。

最新、最強美白好物

【更多新聞】

中市毒梟身藏「近戰步槍」...30顆子彈裝好裝滿　黑市價破百萬

台中一中生笑女嬰「這是狗喔」...父氣炸怒追　校方：學生很乖店家罵人才跑

賠大了！工程車沒收「文武伸縮腳」連剖4車　網笑：刷一整排鈑金

ET快訊
快訊／對流雨彈來襲！　新北14縣市大雨特報
她爛醉醒來「7男人在身上」！14人小島夜夜狂歡　一股衝動刺了
在日本跑UberEats「好賺到改變人生！」　23歲妹：月收
警犬包廂跑透透！長腿辣妹被萌到　歪頭「巨物掉出」猛盯著看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新店磺窟溪驚傳戲水意外　1男子「突沉下水面」秒消失不見人

「X」膠帶不見了！　疫情解封　酒店小姐、男客縮短「社交距離」

女山友攀登安東軍山摔倒「膝蓋撕裂」　黑鷹直升機馳援

21歲細肩帶嫩妹天母酒駕「飛車撞樹」　老外現身救人：Are you OK？

疲勞駕駛釀禍！花蓮小客車撞分隔島「側翻橫躺路中」1人送醫

苗栗台1線大貨車過彎翻車　柴油漏滿地！花4小時才清乾淨

平交道黃網線臨停下場慘！宜蘭檢舉爆增單月達36件　駕駛收罰單驚呆

ATM領錢撿到Switch遊戲機　帥警奇招「登動森寄信」真找到島主了

帶「閨蜜」週週上摩鐵！人夫外遇全公司都知…不滿挨告「怒拆妻房門斷水電」

半裸男開賓士拒盤檢「不要找我麻煩」　原來車上有海洛因+安毒

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

三浦春馬17歲主演《戀空》爆紅　7歲出道享年30歲...溫柔笑顏成最美遺容

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

命大！待死角處「秒被捲入車底」　曳引車右轉險輾過！騎士受輕傷

快訊／新店磺窟溪驚傳戲水意外　1男子「突沉下水面」秒消失不見人

「X」膠帶不見了！　疫情解封　酒店小姐、男客縮短「社交距離」

女山友攀登安東軍山摔倒「膝蓋撕裂」　黑鷹直升機馳援

21歲細肩帶嫩妹天母酒駕「飛車撞樹」　老外現身救人：Are you OK？

疲勞駕駛釀禍！花蓮小客車撞分隔島「側翻橫躺路中」1人送醫

苗栗台1線大貨車過彎翻車　柴油漏滿地！花4小時才清乾淨

平交道黃網線臨停下場慘！宜蘭檢舉爆增單月達36件　駕駛收罰單驚呆

ATM領錢撿到Switch遊戲機　帥警奇招「登動森寄信」真找到島主了

帶「閨蜜」週週上摩鐵！人夫外遇全公司都知…不滿挨告「怒拆妻房門斷水電」

半裸男開賓士拒盤檢「不要找我麻煩」　原來車上有海洛因+安毒

國民姐夫AKIRA防疫在家「親手做各國料理」　林志玲每樣都讚：超好吃

港府：配合北京對美反制措施　不容霸權得逞

快訊／新店磺窟溪驚傳戲水意外　1男子「突沉下水面」秒消失不見人

疫情收災戶！BL劇男星「工作空窗」　轉當YouTuber開放粉絲點菜

家人外出焦慮！愛犬「臉貼大門」憂鬱皺眉　堅持等門惹鼻酸

AH-64E阿帕契駐豐年機場掀地方反彈　陸軍火速暫緩執行

李翊君女休學半年返台　檢場批美醫生「草菅人命」：等無法呼吸再派救護車

中職／張瑞麟投球協調　余文彬：球速不是重點

快訊／對流雨彈來襲！全台「14縣市大雨特報」　山區防雷擊強陣風

「X」膠帶不見了！　疫情解封　酒店小姐、男客縮短「社交距離」

社會熱門新聞

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

嫩妹天母酒駕撞樹　目擊者驚：時速恐破百

人夫結紮後老婆又懷孕！跑2醫院一驗「精蟲數0」頭頂綠爆

快訊／警政署長南下督軍！座車市警局前發生車禍

殉職飛官高嘉隆女友　捧遺照護他上車

擎天崗牛隻撞死婦！陽管處賠償金額出爐

行動電源充電一半爆炸　3C達人揭原因

家裡斷水　獨居阿公煮食葬身火窟

高雄男挑戰「旗靈縱走」！摔落邊坡竹林亡

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

鐵皮屋火警五口受困！消防員一通電話救命

中一中生笑女嬰是狗　店家遭網友恐嚇

梧棲港驚見浮屍！短髮女岸邊載浮載沉

她付460萬與閨蜜合資買房　聽這句話傻了　

更多熱門

相關新聞

警犬包廂跑透透　長腿辣妹秒被萌到

警犬包廂跑透透　長腿辣妹秒被萌到

台中警察局長楊源明18日到轄內各舞廳、夜店、酒店進行臨檢，並規劃強勢掃蕩臨檢勤務，採取高頻率、高強度、密集性之擴大臨檢作為，以遏制不法分子蠢動。不過，值得一提的是，到某間酒店臨檢時，不少身材火辣的酒店小姐，看到警犬時，似乎感到非常好奇，好幾次都偏頭過去想看清楚警犬的模樣。

夜店起衝突不聽勸　台中警速噴辣椒水壓制

夜店起衝突不聽勸　台中警速噴辣椒水壓制

口角談判！男揮武士刀追砍　父子遭劃傷

口角談判！男揮武士刀追砍　父子遭劃傷

中市毒梟身藏「近戰步槍」...30顆子彈裝好裝滿

中市毒梟身藏「近戰步槍」...30顆子彈裝好裝滿

2地警局長遭撤換　北市警局長赴「天下第一所」慰勤

2地警局長遭撤換　北市警局長赴「天下第一所」慰勤

關鍵字：

臨檢酒店台中金錢豹海派

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

遭指一夜情！Kimberley開嗆謝和弦

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

Tony到蘭嶼第一天「只能裸上身」！

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面