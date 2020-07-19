「X」膠帶不見了！　疫情解封　酒店小姐、男客縮短「社交距離」

▲台中警方前往知名酒店盤查，發現原本的X膠帶已不見，小姐與男客比鄰而坐。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎疫情趨緩，讓酒店生意變好，也讓小姐與男客距離更甜蜜！台中市警方18日配合全國擴大臨檢，到知名金錢豹、海派酒店臨檢。除了酒客與酒女都有乖乖配戴口罩，原本的禁制入座「X」膠帶也已拿掉，讓陪酒不再是隔空敬酒玩遊戲，彼此距離更加緊密，生意也回溫不少。

▲疫情趨緩，酒店生意也逐漸回溫。（圖／記者李忠憲翻攝）

新冠肺炎重創經濟，商家生意一落千丈，酒店更是如此。業者在疫情嚴峻時，遵守中央下達防疫限制令，除了落實實名制，小姐與男客也被要求戴上口罩、梅花座，甚至在包廂座位上貼上X膠帶，就是要嚴禁小姐與男客距離太近。只是，男客也覺得太掃興，消費意願降低不少。

日前因疫情趨緩，防疫解封，台中市警方18日配合中央擴大臨檢，前往酒店臨檢，發現酒店生意已恢復不少。由於包廂仍無法保持適當社交距離，男客與小姐在臨檢時配合戴口罩，但原本的X膠帶已經去除，男客與小姐可以緊鄰而坐，十分甜蜜，酒店業者也仍會幫測量體溫。解封前後的酒店臨檢場景，也看出後疫情時代的不同變化。

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