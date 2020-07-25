才跟男友恩愛完…桃園妹感覺「下面有東西」驚醒！見「男友爸在背後」狂抖崩潰

▲桃園妹與男友啪完睡著，卻遭男友爸潛入房間內性侵。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名男大生阿宏（化名）2018年8月間帶女友小惠（化名）回家過夜，2人在房內激戰一番之後，便裸身雙雙睡去，沒想到男大生父親竟摸黑進入房間性侵小惠。小惠驚覺下體有異物，轉身驚見男友父親竟在一旁伸手撫摸她，瞬間崩潰。阿宏父則是見到阿宏動了一下後，才離開房間。日前法院依照乘機性交罪判阿宏父有期徒刑3年8月，可上訴。

判決指出，阿宏2018年8月30日帶著小惠回桃園的住處，2人發生性行為後便雙雙睡去。孰料，隔日凌晨1時許，阿宏父親趁機進入房間內，見小惠裸身側躺熟睡中，竟從小惠背後撫摸小惠的胸部、下半身，還指侵對方。

小惠睡夢中察覺陰道內有異物感隨即清醒，轉身竟見到男友爸爸就在背後，她瞬間嚇壞，趕緊躺平並拉高棉被遮掩身體，但不敢出聲阻止男友父，對方見狀，仍持續撫摸小惠的大腿。她只好不斷抖腳來阻止對方的舉動。最後阿宏爸爸見兒子動了一下，才罷手離開房間。

小惠見男友爸離開房間後，哭著叫醒男友鎖門，但又不敢告訴男友到底發生了什麼事情，事後向2名大學友人求助，阿宏則以為女友只是做了惡夢，最後小惠決定報警驗傷提告。

阿宏爸爸矢口否認有乘機性侵小惠，還稱當晚喝得很醉，「我完全不知道發生任何事情，直到隔日傍晚才酒醒」；阿宏爸爸辯護律師則稱，不能僅憑小惠的個人感覺就認定阿宏爸爸有指侵對方，且根據小惠、阿宏的供述，可認定阿宏爸爸當時已經喝了大量酒類，導致辨識、控制能力降低。

但由於小惠指證歷歷，桃園地方法院勘驗多名人證供詞後，不採信阿宏爸爸的說詞，依乘機性交罪判他有期徒刑3年8月，全案仍可上訴。

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