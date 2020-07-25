台北發紫38.9°C破百年紀錄！大雨擴大來襲　「強降雨」訊號出現：短暫降溫

▲39.7度新高溫，路上行人難耐。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許力方／台北報導

中央氣象局台北測站24日出現39.7度高溫，創下124年最高紀錄，統計7月有8天高於38度，主因太平洋高壓影響，天氣穩定，加上西南風增強，在大台北因盆地地形加上熱島效應，出現極端高溫，好消息是，模式預測未來第一周期初太平洋高壓減弱，全台午後雷陣雨機率增加，將帶來短暫涼意，但第二周開始又回到高溫炎熱的天氣。

氣象局指出，24日受太平洋高壓籠罩及華南暖空氣平流影響，台北站於下午2時19分測得單日最高氣溫39.7度，為創站124年最高紀錄，統計今年7月份台北氣象站日最高氣溫達38度以上天數達8天，全年達12天；連續日最高氣溫達36度以上達17天，均超越歷史年份的紀錄。

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▲台北站創下124年最高溫紀錄，7月份38度以上達8天。（圖／中央氣象局、記者屠惠剛攝）



氣象局預報，25日全台依舊多雲到晴，但因太平洋高壓勢力稍微減弱，降雨範圍擴大一些，清晨至上午西南風與陸風輻合作用，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區也有零星短暫陣雨；午後西半部、東北部、東部地區及其他山區則有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率。

另外，因對流雲系發展旺盛，24日晚間至25日清晨台東地區將有局部大雨發生機率，氣象局晚間持續針對台東縣發布「大雨特報」，提醒民眾注意雷擊、強陣風。

溫度方面，25日高溫普遍達33至35度，不至於像前一天極端炎熱，但西半部近山區平地或河谷及花東縱谷，仍有機會出現36度以上高溫，東南部地區有局部焚風發生機率。

▲月長期天氣展望預報，未來第二周有強降雨訊號、短暫降溫。（圖／中央氣象局、NCDR）



氣象局預估，26、27日（周日、下周一）太平洋高壓勢力較弱，風向為西南風，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨；午後午後雷雨範圍也較大，除山區以外，西半部、東北部、東部平地及其他山區也有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

一直到了28至31日（下周二至五）風向轉為偏東南風，東部、東南部地區有零星雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區留意有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局月長期天氣展望顯示，未來2周氣溫皆高於平均值，模式預測未來第一周期初太平洋副熱帶高壓減弱，各地午後雷陣雨的機率增加，將為每天高溫炎熱的天氣帶來短暫涼意，期中溫度將短暫下降至接近氣候平均值，但隨後第二周高壓再度增強，全台高溫炎熱，雖然預估南方水氣有增加趨勢，部分預報成員有較強降雨訊號，但第二周預報各成員分散度大，不確定性較高。

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