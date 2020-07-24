出遊注意！明「又曬又下雨」10縣市飆36°C↑　北、東午後迎大雨

▲台北今日飆破39.7度，創歷史高溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

太平洋高壓籠罩下，台北測站今日出現39.7度的歷史高溫，創下設站以來124年新紀錄，也是全台測站歷史紀錄第三名。中央氣象局表示，明日各地仍炎熱高溫，不過高壓勢力減弱，不會像今天再出現極端高溫，午後雷雨範圍擴大，北部、東部、各地山區都有雨，也可能出現局部大雨。

氣象局發布高溫資訊，明日雙北等10縣市都可能出現36度高溫，臺北市、新北市、臺東縣地區，彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹縣近山區或河谷為黃色燈號。

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▲氣象局發布高溫資訊。（圖／氣象局提供）

氣象局預報員林定宜表示，明日各地多雲到晴，不過太平洋高壓勢力稍微減弱，降雨範圍較今日擴大，中南部在清晨到上午期間，受到西南風、陸風輻合作用影響，有局部短暫陣雨或雷雨，北部上午也會有零星降雨。

林定宜指出，午後雷雨部分，北部、東部、各山區等地都會有雨，且明日雨勢較明顯，可能出現局部大雨。受到降雨影響，明日氣溫不像今日一樣，不會有極端高溫發生，不過台東仍有焚風，需多注意高溫傷害。

▲明日有10縣市可能出現36度以上高溫。（圖／記者屠惠剛攝）

林定宜表示，台北測站於今日14:19測得39.7度高溫，為全台測站歷史上的第三高溫，前兩名分別為2004年5月9日台東測站的40.2度，因焚風影響所致、2004年7月1日台中測站的39.9度高溫，因颱風影響所致。

林定宜指出，今日台北測站出現歷史上測站第三高溫39.7度，是由於強烈太平洋高壓籠罩，且華南有暖平流移來台灣上空，加上台北盆地不易散熱，有都市熱島效應造成。另外今日已是台北測站連續17天出現36度以上高溫，也打破歷史紀錄。