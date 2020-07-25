快訊／2縣市大雨特報！　午後防「強對流雷雨彈」連炸4天

▲今晨雷達回波圖顯示，台灣上空有對流移入。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

連4天防午後雷雨彈轟炸！中央氣象局今天（25日）清晨對新北市、基隆市發布「大雨特報」，今基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風；西半部地區亦有局部較大雨勢發生的機率，請注意。氣象專家吳德榮提醒，今和周日午後對流旺盛，局部地區有大雷雨；下周一、下周二局部地區仍有大雷雨發生的機率。

今高溫區域：

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【橙色燈號】連續3日36度以上

新北市、台北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣。

【黃色燈號】36度以上

新竹縣。

▼氣象局對10縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）



氣象局說，今台灣各地大多為多雲到晴，但由於太平洋高壓勢力稍微減弱，降雨的範圍將比24日擴大一些，清晨至上午西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨；午後西半部、東北部、東部地區及其他山區則有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，溫度方面，高溫普遍達33至35度，雖不至於像24日那麼極端炎熱，但台北盆地、西半部近山區平地或河谷及花東縱谷，仍有機會出現36度以上高溫，東南部地區有局部焚風發生的機率；此外，馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返應注意航班資訊。

氣象局預報，周日、下周一太平洋高壓勢力較弱，風向為西南風，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨；午後雷雨範圍較大，除山區以外，西半部、東北部、東部平地及其他山區也有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，下周二至下周五風向轉為偏東南風，東部、東南部地區有零星雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區要留意有局部較大雨勢發生的機率。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今鋒面南移至東海南部，高空槽接近，大氣趨不穩定，今晨西半部已有對流發展、伴隨雷擊，有局部陣雨及雷雨。



吳德榮說，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周日鋒面南移至東海南部，台灣低層盛行西南風，中層太平洋高壓因高空槽線通過略減弱，各地最高溫略降1、2度，約在36、37度，地理環境較特殊的地點（花、東）仍有升至38度的機率。

吳德榮提醒，今、周日西南風帶來水氣增多，大氣不穩定，清晨上午西半部有局部降雨；午後對流旺盛，局部地區有大雷雨，伴隨雷擊、強風及瞬間強降雨，戶外活動應注意安全。



吳德榮表示，下周一、下周二中層太平洋高壓略增強，低層轉為偏南風，水氣多、大氣仍不穩定，清晨上午南部、東南部有局部降雨，午後對流發展旺盛，局部地區有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間強降雨；下周三至下周五大氣低層轉為東南風，東半部有局部陣雨，西半部午後有局部陣雨或雷雨，高溫微升、天氣炎熱。