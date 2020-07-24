台北成巨型燜燒鍋！今日可能破「連續高溫紀錄」　已接連16天飆過36度

▲台北可能破連續高溫紀錄。（資料圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

台北已經連續16天出現超過36度的高溫，昨日打平過往紀錄，天氣風險氣象主播賴忠瑋就表示，今天預計全台各地的氣溫至少都有34度，多數地方可達36度以上，台北盆地因甚至可達37度以上，很可能刷新連續高溫天數紀錄。

賴忠瑋在臉書發文指，今天仍須注意避免熱傷害，多補充水份，及注意自己的身體狀況，尤其戶外工作者更要當心，「中午過後仍然要注意午後雷陣雨，其中以山區及鄰近山區的降雨機率較高。雖然午後雷陣雨都不至於持續太久，但是雨勢會比較大，也容易出現打雷閃電。」

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賴忠瑋也提醒，「如果剛好在空曠地區，要特別留意天色變化，如果雲量變多、天色變暗，或是聽到悶雷，就要趕快離開，並找到可以安全遮蔽的地方，以免發生危險」，進行溪邊活動時，如果水面出現大量落葉等漂流物可能是上游正在下大雨，有溪水暴漲的可能性，要趕快離開。

賴忠瑋表示，今天影響台灣的天氣仍然以太平洋高壓為主，迎風面的中南部近海凌晨仍有對流雲系生成，上午有局部短暫陣雨的機會，中午過後西半部山區容易有午後雷雨。

▼賴忠瑋粉專原文。（圖／翻攝自臉書／氣象主播賴忠瑋）

