影／10:38破紀錄！台北連續17天「飆破36度」　創下歷史最長高溫天數

記者李宜秦／台北報導

今年7月至今仍無颱風生成，受到太平洋高壓影響，全台各地高溫炎熱，台北7月8日起連續出現36度高溫，至今日上午10:38分又出現36.1度高溫，7月已連續17天飆破36度，正式打破紀錄。

▲台北地區連續17天破36度。（圖／記者屠惠剛攝）

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天氣職人吳聖宇23日指出，至昨日連續16天台北市高溫超過36度，今年第二度打平2017年的16天紀錄，今日台灣附近轉為西南風，可能將華南內陸的暖熱空氣向東帶出。

吳聖宇表示，配合台北盆地地形的沉降增溫作用，氣象局的鄉鎮預報在台北市萬華區今日預報出39度的高溫，這種高溫預報其實是更值得大家注意可能對人身健康產生的危害。

▲氣象局高溫資訊。（圖／氣象局提供）

在2017年8月5日至20日間，連續16天測得36度高溫。氣象局表示，今日上午10:38分，台北市測得36.1度高溫，本月連續17天飆破36度，正式打破紀錄。另氣象局今日也發布高溫資訊，共10縣市今都可能出現36度以上高溫。

氣象局表示，今(24)日中午前後花蓮縣、臺東縣縱谷，臺北市、新北市盆地為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市地區，南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市地區、金門縣地區，桃園市、新竹縣、彰化縣、臺南市近山區或河谷為黃色燈號。