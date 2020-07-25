　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普拿台灣舉例！學校上課病例也沒增加　主張美國也該重啟校園

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普主持白宮記者會，身後一幅標示疫情熱點的美國地圖。（圖／路透）

▲美國總統川普主持白宮記者會，身後一幅標示疫情熱點的美國地圖。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國新冠肺炎疫情持續影響，總統川普卻主張美國校園應重新開放，以免對兒童造成不良影響。川普更在記者會上以台灣舉例稱，「十多個歐洲國家、韓國和台灣都已經重新開放學校，且確診案例沒有增加」。

川普美東時間23日傍晚在白宮主持記者會時，引述美國兒科學會公布的指南稱，「長時間脫離學校通常會導致兒童社交孤立，使學校難以發現並解決重要的學習缺陷，並使兒童及青少年有受虐、受性侵、濫用毒品、憂鬱或自殺的風險，嚴重甚至導致死亡。此外，停課除了對教育和社會產生影響外，也對兒童及家庭的飲食安全和體能帶來影響。」

川普說，根據一項研究，由於今年春季受疫情影響停課，全年上課時間較往年將減少35％，將導致學生數學能力落後50％以上。麥肯錫公司稱，非裔美國人和拉丁裔美國人學生將最受影響。

川普又說，全美有3000萬學生依靠學校提供的免費午餐，或是減少餐費支出，而接受心理輔導的學生中，有70％是透過學校體系完成，若學校持續停課，輔導人員將無法掌握那些被忽視兒童的情況，這將導致嚴重問題。

川普指出，數據顯示兒童感染新冠病毒的風險比成年人更低，即便接觸病毒，通常也只會出現非常輕微的症狀，綜合這些因素，相信只要實施特定衛生措施，美國許多學區都可以安全地開課。

川普又說，全美5000萬學童不能上課，不只有害心理健康，更可能對經濟產生負面影響。根據白宮經濟顧問委員會估計，如果學校持續停課，將有560萬名父母無法重回工作崗位，將對社會和經濟產生巨大影響。

川普說，「十多個歐洲國家、南韓、台灣和其他許多地方都已經重新開學，病例數也沒有成長。如果我們團結一致，遵循最佳醫療準則，運用常識，我們也可以實現同樣的目標。」

川普表示，美國東南部的疫情熱點地區可能還需要數週時間才能重啟校園，具體將由各州州長依據不同地區的情況決定，但每個地區都應該積極準備重啟校園。

►第一神顏Irene「愛用水磁場72H」

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我

ET快訊
辣騎士秀性感手臂！「4字刺青」曝真實身分　網笑炸：提醒自己要
看到二女兒Lily發文！　小S急警告「禁止談戀愛」
住台北「年收200萬」有什麼感覺！網友曝光真實感受...顛覆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國女研究員「藏身領事館」　美司法部官員：已經被逮捕

德國球星戀上巨乳女模 怕假奶損形象　不願公開戀情

川普拿台灣舉例！學校上課病例也沒增加　主張美國也該重啟校園

蓬佩奧號召自由世界「改變中共」　華春瑩嗆：想發動新十字軍東征

限72小時關閉美駐成都領事館！《紐時》分析中剝奪美蒐集「這2地」訊息

印尼宣布：峇里島9月11日起對外國旅客開放

快訊／4名中國公民在奈及利亞遭槍手綁架　警衛被殺

被中國要求撤館！美國駐成都總領事竟是「台灣女星」老公

我是護士！年輕女施CPR徒手救回「70多歲斷氣翁」　帥氣離場不求回報

負責川普出行專機　美海陸第一直升機中隊被爆確診

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

基隆男「來回輾狗」！小黑狗血泊中掙扎…他竟下車補一腳

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻　服務員傻：怎麼辦！？

殘忍！男子輾狗2次再狠踹一腳 秀傷口喊冤「好心救牠還被咬」

玖壹壹新歌首唱《過來我家坐》　洋蔥祝福媽媽「ㄙㄨˋㄩㄝˋ生日快樂」

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

貓熊二寶妹「柔柔」重回馬麻懷抱　圓圓溫柔叼起...共度超萌親子時光

中國女研究員「藏身領事館」　美司法部官員：已經被逮捕

德國球星戀上巨乳女模 怕假奶損形象　不願公開戀情

川普拿台灣舉例！學校上課病例也沒增加　主張美國也該重啟校園

蓬佩奧號召自由世界「改變中共」　華春瑩嗆：想發動新十字軍東征

限72小時關閉美駐成都領事館！《紐時》分析中剝奪美蒐集「這2地」訊息

印尼宣布：峇里島9月11日起對外國旅客開放

快訊／4名中國公民在奈及利亞遭槍手綁架　警衛被殺

被中國要求撤館！美國駐成都總領事竟是「台灣女星」老公

我是護士！年輕女施CPR徒手救回「70多歲斷氣翁」　帥氣離場不求回報

負責川普出行專機　美海陸第一直升機中隊被爆確診

澳洲艦隊通過南海赴聯合軍演　遭遇解放軍對峙

中國女研究員「藏身領事館」　美司法部官員：已經被逮捕

看3遍還是眼眶紅！踏上前男友安排的旅行　意外發現他秘密深愛過「她」

只有7天！奶酥界愛馬仕「正面奶酥」再度快閃台北　奶酥醬首度登場

德國球星戀上巨乳女模 怕假奶損形象　不願公開戀情

「中古世紀盔甲武士」衝入電影院！　整團坐台下看電影…民眾興奮合照

台北發紫38.9°C破百年紀錄！大雨擴大來襲　「強降雨」訊號出現：短暫降溫

洪孟楷痛批三倍券「比消費券多花2.9億」　行政院回應了

陳玉勳醞釀20年出手！　《消失的情人節》欽點劉冠廷、大霈談戀愛

川普拿台灣舉例！學校上課病例也沒增加　主張美國也該重啟校園

國際熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣媽19歲時無性行為　竟奇蹟懷孕5周

變性妹「陰道只有7cm」　男友「一直到不了」慘分手

搞大少女肚子！被捕才知「她是親妹」

美國駐成都總領事身分曝光！竟是「台灣女星」老公

他IG直播　辣妻裸身入鏡

川普拿台灣舉例　主張重啟校園

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

華春瑩：美國想搞新的十字軍東征

分析：美中若爆衝突　亞洲多數國家挺美

4中國公民在奈及利亞遭槍手綁架

我是護士！年輕女CPR救回「70多歲斷氣翁」

頭暈2周拉出「銀色便便」急就醫　檢查出爐超悲傷

中下令關閉美駐成都領事館！《紐時》分析真相

更多熱門

相關新聞

華春瑩：美國想搞新的十字軍東征

華春瑩：美國想搞新的十字軍東征

美國與中國互相關閉領事館，雙邊關係快速惡化。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）23日在加州發表對中政策演說，呼籲「自由世界」聯手改變中共。對此，中國外交部發言人華春瑩透過推特批評蓬佩奧意圖對中國「發起新的十字軍東征」。

紐約暴風雨　紫色閃電擊中自由女神

紐約暴風雨　紫色閃電擊中自由女神

3歲男童「拿槍射中自己頭部」慘死

3歲男童「拿槍射中自己頭部」慘死

蓬佩奧演說提台灣　批中國恩將仇報

蓬佩奧演說提台灣　批中國恩將仇報

親台議員大罵國會女同僚「臭婊子」！

親台議員大罵國會女同僚「臭婊子」！

關鍵字：

川普美國開學北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

小鐘《玩很大》大玩親親「擦槍走火」　眾人面前疑起生理反應

921前夕也這樣？嘉義天空「血紅末日」焚燒

他臥舉「遭槓鈴壓頸」腦死　World Gym賠1320萬

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

看到二女兒發文！小S急警告「禁止談戀愛」

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

三倍券攪爛成雪花　經濟部回應了

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

兒樂破天荒100元無限玩！邊緣人爽翻

更多

最夯影音

更多
叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛
有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

基隆男「來回輾狗」！小黑狗血泊中掙扎…他竟下車補一腳

基隆男「來回輾狗」！小黑狗血泊中掙扎…他竟下車補一腳

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面