全球飆破1563萬例確診63萬人喪命！美國逾400萬人染疫

▲美國疫情仍未趨緩。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

截至今日5時，全球共1563萬6812人確診新冠肺炎，其中至少871萬8700確診病患目前被認為已經康復，及63萬6404死亡病例，但實際上的感染病患會比該數據更高，因為許多國家只對有症狀感染者及嚴重病例進行檢測。

根據法新社報導，全球昨日新增6696起死亡及28萬5396起感染病例，新增病逝人數最多的國家依序為巴西（1311死）、美國（1225死）及印度（740死）。

災情最嚴重的美國昨日新增7萬2219病例，目前已累積409萬1062人確診，其中有至少123萬3269人被認為已經康復，14萬5063人死亡。

其他死亡人數較高的重災區還包括巴西（8萬4082人喪生、228萬7475人染疫）、英國（4萬5554人喪生、29萬7146人染疫）、墨西哥（4萬1908人喪生、37萬712人染疫）及義大利（3萬5092人喪生、24萬5338人染疫）。

依照死亡人數及人口的比例，比利時是死亡率最高的國家，每10萬人就有85人染疫喪生，其次是英國（67人）、西班牙（61人）、義大利（58人）及瑞典（56人）。

中國（香港、澳門除外）迄今通報8萬3750例確診（昨日至今新增21例），包括4634起死亡（無新增死者）及7萬8873人已康復。

歐洲累計20萬7118死、302萬6149例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計17萬6862死、415萬5166例確診；美國和加拿大累計15萬3209死、415萬1349例確診；亞洲累計5萬5123死、233萬4358例確診。

中東地區累計2萬4528死、106萬3196例確診；非洲累計1萬6702死、79萬344例確診；大洋洲累計169死、1萬5228例確診。