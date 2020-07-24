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檢察官追汙染河川！意外釣出「違法清運大咖」　324萬公斤廢液早已處理掉

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記者陳凱力／新竹報導

新竹市中華路五段附近的海水川橋，於2018年12月16日因上游水泥廠的凝固劑儲存桶破裂，導致海水川溪及周邊農田、土地、海洋遭到汙染，鑫磊公司負責人被依事業活動而過失放流毒物污染河川罪判處有期徒刑6月、併科罰金90萬；檢察官繼續追查，發現其上游廠商「國精」，以「推廣混凝土添加劑」、「固化劑」名義，違法委託非法廠商清運324萬8千多公斤的廢液，相關人等也依違反廢棄物清理法被起訴。

▲凝固劑誤流入溪　吳郭魚臭到「跳岸自殺」　居民悲嘆：田地怎辦 。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹市香山海水川溪遭到上游水泥廠的凝固劑汙染，整條溪流變成紅銅色還發出惡臭。（圖／記者陳凱力攝，下同）

以生產混凝土及水泥製品的鑫磊公司，於2018年10月2日分別向申洋科技有限公司進了10公噸、15公噸的合格桶槽及馬達安裝在廠區，以供放置水泥助凝劑使用。12月初，鑫磊因業務擴展添購儲存桶槽，卻未向申洋公司購買合格桶槽，逕購入2個40噸的中古桶槽，直接放置在未安裝溢漏回收設備的露天空地上，待12日申洋公司將助凝劑運送至中古槽存放後，其中一只中古槽竟於4日後破裂，內裝的助凝劑溢流至海水川溪，造成農地與河川汙染、魚群大量暴斃，從鑫磊工廠沿著海水川溪一路到出海口，都染成惡臭的紅土色。

新竹市政府因此對鑫磊開出一張250萬元的罰單，並要求善後，除此之外鑫磊公司陳姓負責人也被新竹地院法官依事業活動而過失放流毒物污染河川罪判處有期徒刑6月、併科罰金90萬，易科罰金54萬。

▲凝固劑誤流入溪，吳郭魚臭到「跳岸自殺」，市府重罰250萬。（圖／記者陳凱力攝）

▲大批吳郭魚被毒到翻肚。

檢察官繼續向上追查，發現鑫磊所向申洋進口的水泥助凝劑，實際上是源自國精化學公司所產出的廢液，然國精確使出「掛羊頭賣狗肉」的方式，以誆稱「推廣混凝土添加劑」、「固化劑」名義， 違法委託非法廠商「佑逸」及「申洋」清運，處理廢液更高達324萬8千多公斤。

檢方調查發現，國精化學王姓總經理、黃姓環保課長及下游協力廠商，明知國精是化學材料製造業，應依法應向高雄市府檢具事業廢棄物清理計畫書，並經審查核准，再依樹酯及丙烯酸樹脂製造程序，其製程所產生的廢液，應經乾燥機乾燥為固態廢樹脂，或依有機廢液委託合格廠商處理。

▲凝固劑誤流入溪，吳郭魚臭到「跳岸自殺」，市府重罰250萬。（圖／記者陳凱力攝）

▲周邊農地的灌溉水源也遭受汙染。

但國精化學卻在2017年9月始到遭查獲期間，以「推廣混凝土添加劑」、「固化劑」的名義， 委託非法公司「申洋」、「佑逸」違法清運共324萬8千多公斤的廢液，其中30萬2千公斤由佑逸派遣槽車載到新竹市香山的鑫磊水泥廠，再灌入廠區內2座40噸圓形FRP桶槽違法貯存，佯作「混凝土添加劑」添加在低強度預拌混凝土中違法處理事業廢棄物，後因鑫磊儲存桶破裂，整條海水川溪遭汙染，整起事件才跟著曝光。

檢察官認，國精高層及下游協力廠商均涉違反廢棄物清理法，依法起訴相關廠商。

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