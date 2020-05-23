花蓮加強廢電池回收　廢棄醬油桶改裝成回收筒掛上資源回收車

▲▼花蓮資源回收車上已加掛廢電池回收桶，便利民衆廢電池處理。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

廢電池多含有鉛、鎳、鋰等重金屬成分，這些金屬都是可再利用的資源，但如果任意丟棄，這些可利用的資源就會造成環境汙染。花蓮為加強廢電池回收，已在全縣資源回收車上加掛自製的廢電池回收桶，使民眾能夠更方便的配合廢電池回收。

過去大家可能只知道水銀電池應該回收，但其實包括手錶用的鈕釦電池、鋰電池，以及一般所謂的1號、2號、3號、4號等電池，都是可以回收的電池。花蓮縣環保局再次呼籲各位鄉親做好廢電池回收，減少環境汙染問題。

花蓮縣環保局構思如何不採購新的電池回收筒，但又可以達到加強宣導廢電池回收作業的辦法，因此於各大回收業者及清潔隊收集廢棄醬油筒，再由東華附小學童進行彩繪，化身變為具有特色的廢電池回收筒，除響應環保署資源回收再利用的概念外，並配合教育宣導作業，從小加深資源回收及愛護環境的觀念。目前已將小朋友所彩繪的廢電池回收筒，送至各鄉鎮市公所清潔隊，未來即可看到穿梭各大街小巷中的資源回收車，掛載小朋友彩繪的廢電池回收筒，開始進行廢電池回收作業。

目前有關廢電池回收管道已十分普遍且便利，包括連鎖超商、量販店、藥妝店、花蓮縣環保局核可的回收廠商，甚至是3C通訊行、攝影器材行或照相冲印店等，都設有廢電池回收站點。此外，社區、學校及慈善團體等機構也主動收集廢電池，所以家中廢電池均可至上述地點進行回收作業。另外花蓮縣環保局也將不定時於假日辦理廢電池兌換活動，詳情可至FB搜尋「資源回收走透透」即可獲得相關訊息

花蓮縣環保局局長饒忠表示，家中因部分電子電器使用乾電池作為供電，當電力耗盡時需定期更換電池，長期下來產生不少廢乾電池，建議縣民平時貯存廢乾電池時，可放置乾燥固定容器存放，避免電池漏液污染環境，目前也有許多業者舉辦廢電池回收相關活動，各位鄉親也可將廢電池兌換相關優惠，不只作好資源回收，環境也避免遭受汙染，是一舉兩得的好辦法。

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