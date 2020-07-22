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廚師小王悶殺人妻「狂電心臟2分鐘」辯救命　自首博減刑…法官不買單

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記者陳凱力／新竹報導

新竹吳姓廚師與人妻女友為了錢發生爭執，一氣之下竟然將人妻女友悶死伴屍2天後再棄屍，新竹地院審理終結，依殺人罪判處吳男無期徒刑，褫奪公權終身。又犯遺棄屍體罪，處有期徒刑1年。合併應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

據判決，吳男與已婚王女為男女朋友，他在2019年12月某日晚間開車接女友回自己住處，一起在房內飲酒聊天，隔日凌晨兩人卻因故起爭執，吳男一怒之下隨手拿起棉被意圖悶死女友，王女不斷掙扎，吳男再拿起一旁的電擊棒，一手以棉被悶她、一手用電擊棒來回連續電擊王女的、胸腹部約2分鐘，直到她失去意識、呼吸衰竭而死亡。

▲廚師小王悶殺人妻「狂電心臟2分鐘」辯救命　自首博減刑…法官不買單。（圖／翻攝臉書）

▲吳姓廚師（左）與王姓人妻（右）不倫一年多，最後還是為錢引殺機。（圖／翻攝臉書）

吳男悶殺女友後一不作二不休，拿出塑膠繩綑綁女友遺體，再將其用大型黑色垃圾袋套住，放置在房間內；之後一連兩天，面對警方電詢、親詢，吳男都堅稱不知女友下落。

吳男見警方可能懷疑他，心生警惕，在殺人後第二日將女友遺體搬上車載往竹東棄屍，棄屍後的吳男最後在友人協助下，前往警局自首，警方也在其住處查獲兇器棉被、電擊棒等物。

吳男坦承殺人犯行，不過卻辯稱「使用電擊棒」是因為女友當時被棉被悶住，瀕臨死亡邊緣，自己是想救她，才電擊王女的心臟。

▲廚師小王悶殺人妻「狂電心臟2分鐘」辯救命　自首博減刑…法官不買單。（圖／翻攝臉書）

▲27日在曝光一段監視器畫面，吳男(紅圈)與王女(綠圈)兩人分明在23日晚間有見面，明顯與吳男說法不符合。（圖／記者陳凱力翻攝）

然法醫研究所解剖鑑定，王女左胸前有10多處長形灼傷，表皮剝離壞死，可見吳男當時以一手持續持棉被壓制王女口鼻，另一手電擊，顯然是為殺人，令被害人不再掙扎、反抗才電擊。

吳男雖在友人協助下前往派出所自首，已構成刑法中「自首減刑」條件，但法官認為，現行刑法中自首減刑規定，是「得」減而非「必」減，若並非內心懺悔，僅因情勢所逼而被迫自首，「自首減刑」不僅不公平，更易使人犯罪有恃無恐。

而吳男卻在警方1次電詢、1次親詢時均否認知道女友下落，反而還隱匿與王女接觸過程、說王女開口要20萬元，否則要給其他人包養並曝光婚外情等語，還辯稱「電擊是為了回復王女意識」，法官認為，吳男前往自首只為逃避刑責，並無真誠悔悟之心，因此仍不予減刑。最後判處無期徒刑。

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