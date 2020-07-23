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體育代課師帶出二屆冠軍　15年如一日…他教出一票「學霸武狀元」

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▲體育代課師帶出二屆冠軍　15年如一日…他教出一票「學霸武狀元」。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲戴睿真連續兩年獲得全中運100公尺金牌。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

2020年全中運新竹縣選手在田徑項目大放異彩，除了2019年100公尺金牌得主、成功國中戴睿真繼續穩坐冠軍寶座外，還有湖口高中江佳柔、芎林國中鄒淑珺、忠孝國中林秉翰等都獲得好成績，新竹縣共奪得5金3銀3銅，在比賽中奪得佳績選手，縣府也獲頒發獎勵金金牌5萬元，銀牌3萬元，銅牌2萬元。

女子組方面獲得4面金牌的好成績，成功國中田徑隊戴睿真選手在2019年全中運國女100公尺中拿下一面金牌，2020年全中運賽中同樣也在國女100公尺拿下金牌，不止連續兩年冠軍，還帶領隊友拿下國女4x100公尺接力冠軍、200公尺奪得銀牌；湖口高中江佳柔選手參加高女10000公尺競走，以50分00秒20佳績拿下金牌；芎林國中田徑隊鄒淑珺選手在今年儲第一次參加田徑五項全能項目即獲得金牌。

▲體育代課師帶出二屆冠軍　15年如一日…他教出一票「學霸武狀元」。（圖／記者陳凱力翻攝）

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▲江佳柔(中)在比賽前才因車禍全身擦傷合併腦震盪。

不止女子組成果豐碩，男子組也大放異彩，忠孝國中林秉翰選手三年來首次參加全中運即獲得國男組田徑1500公尺冠軍，七年級開始參加學校田徑隊的林秉翰本身極具有資質優勢，他也將在九月入學湖口高中為本縣田徑高男組再添生力軍。

▲體育代課師帶出二屆冠軍　15年如一日…他教出一票「學霸武狀元」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲忠孝國中林秉翰七年級開始參加學校田徑隊，即獲得國男組田徑1500公尺冠軍。

戴睿真說，能在全中運奪得2金1銀，要感謝體育班紮實且辛苦的培訓，黃增新校長還有林中傑、張秀美教練全力支持與鼓勵，今年國三畢業她即將就讀六家高中，持續投入高中階段培訓，再展開本縣高女組短跑項目新一頁。

賽前兩週才因騎機車不慎發生車禍，導致輕微腦震盪合併身上多處擦傷在家休養的江佳柔，經過短短一週的休養調整，才剛回賽場上就能拿下金牌，實在令人驚喜，江佳柔今年從湖口高中畢業，下一個階段要進入臺灣體育大學就讀，以參加世大運為目標持續努力。

▲體育代課師帶出二屆冠軍　15年如一日…他教出一票「學霸武狀元」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲林中傑(中)雖是代課教師，卻15年如一日，不計得失，為了選手們付出心力。

值得一提的是，此次在全中運中拿下2金2銀好成績的戴睿真，連續兩年能拿下同項目的金牌，全靠校內一名代課體育教師兼教練林中傑的指導；林中傑在新竹縣擔任基層田徑教練約15年，每天早上6點就出門指導學生晨操訓練，等選手下課後再持續訓練到晚上6點才回家，不分寒暑，幾乎全年無休，就算暑假沒有代課教師薪水，他也熱情不減。

名師出高徒，除了賽事，林中傑認為學校課業也不可荒廢，不止戴睿真這一名金牌徒弟，在他指導過的學生中，林翊凱參加會考考取新竹市實驗高中、曾煒程考取新竹中學、薛宴如與黃煒凰考取竹北高中、戴瑞真、牛彩鳳、沈庭妤考取六家高中，林宣妤考取新竹高商等，學生們文武並重，也讓他甚感欣慰。

▲體育代課師帶出二屆冠軍　15年如一日…他教出一票「學霸武狀元」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼林中傑要求學生不止勤佳訓練，課業也不可荒廢，因此帶出一票文武雙全的選手。

▲體育代課師帶出二屆冠軍　15年如一日…他教出一票「學霸武狀元」。（圖／記者陳凱力翻攝）

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