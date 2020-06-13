屏東環保局從黑夜到白天三段式聯合稽查　科技模擬分析追汙染源

▲屏東環保局從黑夜到白天規畫三段式聯合稽查，採取科技模擬分析追畜牧業汙染源，圖／採樣。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府環保局為改善畜牧場及工廠污染問題，啟動夜鷹稽查行動，利用三段式日夜不間斷聯合查緝方式，並透過Windy軟體科技模擬分析掌握臭異味來源，對相關業者採驗，如超過標準，依相關罰則開罰。

▲▼分析、採樣。

縣環保局於12日晚起至今13日規劃三段式日夜不間斷聯合查緝行動，利用Windy軟體科技模擬分析掌握臭異味來源，鎖定九如鄉5家畜牧場名單，於昨 昨晚10時由空污科陳宏仁科長帶隊啟動夜鷹稽查行動，其中發現2家畜牧場周界外有明顯臭異味，即會同環保署認可的之環境檢測公司進行異味官能測定採樣工作，如檢測結果超過排放標準將依違反空污法20規定進行告發處分作業，最低裁罰金額為10萬元。

13日凌晨2時許，由水污科王科長帶隊，針對武洛溪上游畜牧業進行夜間查核，查獲4家畜牧場有排水情形，水質目視皆不佳，稽查人員當下立即採樣送驗，後續檢驗結果若超標，將依水污染防治法規定處罰， 最低裁罰金額為6萬元。

13日早上，局長顏幸苑親自帶隊，連同稽查科伍展沛科長等計出動16名人力，針對屏東市及九如區域畜牧業執行稽查作業。統計這次稽查行動計查核54家畜牧場及工廠，異味官能測定2家，廢水採樣5家，另現場告發3家。

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