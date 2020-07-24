遭國民黨點名反咬「學位大問題」　郭國文批轉移焦點：已委由律師提告

▲國民黨青年團質疑郭國文等人論文。（圖／翻攝自國民黨青年團臉書粉專）



記者林銘翰／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁身陷論文抄襲風波，23日上午落淚發布聲明，道歉並宣佈放棄中山大學碩士學位，國民黨青年團則是反咬民進黨立委郭國文、張廖萬堅等7名民進黨政治人物論文爭議，還嗆說「1450們快來質疑你們老闆」。對此，郭國文24日下午表示，國民黨青年團之抹黑顯然是轉移焦點，已委由律師提告相關貼文者，並表示日後若有再針對其論文作不實抹黑者，「每抹黑一次就提告一次」。

李眉蓁身陷論文抄襲風波，23日宣佈放棄中山大學碩士學位，國民黨青年團24日則是咬出7名民進黨政治人物論文爭議，包括總統蔡英文、高雄市長補選候選人陳其邁、總統府秘書長蘇嘉全、前副總統陳建仁、前教育部長吳茂昆、郭國文與張廖萬堅，甚至嗆聲「1450們快來質疑你們老闆」。

▲民進黨立委郭國文。（圖／記者林敬旻攝）



對此，郭國文表示，自己的博士論文先前無故被檢舉，也早由成功大學審查委員會審查，認定違反學術行為不成立，在遭到前國民黨立委高思博陣營烏龍爆料後，亦曾召開記者會公開澄清說明。

郭國文強調，此次國民黨青年團之抹黑顯然是轉移焦點，已委由律師提告相關貼文者，並表示日後若有再針對其論文作不實抹黑者，「每抹黑一次就提告一次」。

郭國文指出，國民黨再度以未經查證的資料抹黑，令人覺得不堪其擾，在2018年台南市長選舉時，自己擔任台南市長黃偉哲競選總策劃，遭到高思博陣營隨意引用在網路發表未經證實之言論，惡意抹黑其論文抄襲，藉此影響黃偉哲之選情。

郭國文說，他在當時即提出成功大學審查之相關證明，抨擊此針對其論文之烏龍不實爆料，並針對抹黑者提告，經再次審查仍無違反學術倫理。

郭國文聲明，自己的論文完全依照相關規定撰寫，經學位授予程序通過，後因各種政治原因被檢舉，並兩度送審定委員會審查，早在2018年3月成功大學即已審查，決議是「違反學術行為不成立」。

郭國文認為，學位論文抄襲與否，皆有白紙黑字之證據，每一個人都可以質疑，但是若已經有相關證明釐清，就應停止「報復性」的抹黑，尤其是藉機刻意混淆視聽的行為更不可取，應該加以遏止。因此，若還是有人針對其已審查無違反學術倫理之論文抹黑，自己必定會提告到底。

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