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李眉蓁論文風暴成破口　民眾黨猛攻要讓國民黨「結構崩盤」

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▲▼李眉蓁道歉放棄學位、落淚 。（圖／記者洪正達攝）

▲李眉蓁落淚道歉放棄學位。（圖／記者洪正達攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁近來爆出論文抄襲風暴，重創藍營士氣，不少支持者紛紛走避，讓本就不多的基本盤恐進一步萎縮。而看準李眉蓁桶出的論文弊端，民眾黨展開猛攻，試圖達成主席柯文哲日前訂下的「變第一前先變第二」目標，將國民黨擠到第三名。

高雄地方人士表示，高雄選情在李眉蓁論文事件後情勢開始產生變化。首先，跳出來爆料的吳佩蓉，過去即曾幫民眾黨候選人吳益政輔選。據了解，柯文哲看準這次高雄的選舉攸關國民黨存亡，6月底曾對黨內下令，目標就是「讓國民黨變第三名」，若真的達成目標，國民黨會有「結構性的崩盤」。

地方人士觀察，柯文哲多次南下幫吳益政輔選站台和直播，還和吳益政一起騎腳踏車助選，就是看準國民黨提名的李眉蓁太弱，有民眾黨一搏的空間。加上李眉蓁爆發論文事件，曾經擔任中山大學社會科學院院長的民眾黨不分區立委張其祿，事先即有掌握，目前情勢的發展確實如民眾黨內部預期的方向發展。

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪正達攝）

該地方人士指出，高雄選情對國民黨確實不利，也給了民眾黨發揮的空間。江啟臣和李眉蓁在論文抄襲事件上的危機處理不及格，更再次激怒高雄人和年輕選民，尤其李眉蓁說過去「經營咖啡店又兼顧課業」的理由更是「詭辯」，在職專班、蠟燭兩頭燒就可以抄襲？李眉蓁不真誠的道歉只是讓人更惱火、對國民黨更失望。

據了解，柯文哲除了多次親征高雄幫吳益政輔選外，還派出最受信賴的蔡壁如擔任總幹事，對高雄市長補選的期待可見一般。而近來蔡壁如把陳其邁拖下水，質疑陳其邁掛名期刊投書的正當性，也是黨內策略之一，畢竟上從柯文哲主席、下到候選人吳益政的學術成績都禁得起考驗。

因此，除了柯文哲親自用臉書談論文寫作外，蔡壁如也親上火線用臉書質疑陳其邁的投書，搭配週刊爆料，代表民眾黨對高雄市長補選，「收割對國民黨失望的選票」的企圖心十足。

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