陳玉珍批「民進黨雙標」致人於死　李眉蓁勇於認錯「是OK的」





▲立委陳玉珍。（資料圖／記者崔至雲攝）

政治中心／綜合報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的碩論爆發抄襲爭議，她23日召開記者會道歉，宣布要放棄碩士學位。對此，同黨的立法委員陳玉珍23日批評，民進黨用這種手段企圖影響選情，根本是致人於死的行為。

陳玉珍接受《中時新聞網》專訪，關於李眉蓁的論文抄襲事件，她表示，年輕做錯事，現在勇於承認也是OK的，且選舉階段應聚焦在市政發展、高雄願景，這樣才是對高雄最好的。

報導指出，陳玉珍說，即使民進黨高雄市長補選候選人陳其邁已經在比較有優勢的情況下，民進黨還是一樣的對其他候選人緊追不放，這也反應在立法院裡，不管國民黨怎樣協商，民進黨仍寸土不讓，已經有執政優勢又不肯放棄的鴨霸行為，對議案、議題也好，都好像是一種要致人於死、強力碾壓的行為。

陳玉珍勉勵踏入政壇的人，一定要練就金剛不壞之身，畢竟外界會批評這個人，代表這個人還是一個咖，「譽之所至，謗必隨之」經過烈火後才能成為鳳凰。

此外，陳玉珍也提到，民進黨籍立委林楚茵使用「愛奇藝」追劇，是民進黨的「雙重標準」，明明口口聲聲說愛台灣，然後好像很仇中，但使用的東西還是中國大陸的；若同樣事情發生在國民黨立委身上，民進黨一定會窮追猛打，不知道會被抹紅到什麼地步。

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