今年最火紅景點「Xpark水族館」還未開幕　報名人數已超過20萬

▲Xpark水族館未開幕，報名入館已超過20萬人。（圖／資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

今年最火紅景點在桃園，還未開幕，報名入館人數已超過20萬人！桃園市長鄭文燦指出，市府致力協助疫後投資，桃園市立圖書館總館、桃園市立美術館、桃園會展中心陸續動工，同時間下半年亦有重大亮點投資，例如橫濱八景島公司在中壢青埔地區所投資的Xpark水族館，預定在今（2020）年8月7日開幕，報名入館人數已超過20萬人。

鄭文燦應國際扶輪3502地區11社聯合例會邀請，21日於桃園區福宴館專題演講「台灣防疫考驗與疫後展望」，透露桃園各項重大建設正如茶如火展開，尤其是，桃園青埔地區在8月間開始，有新光影城、Xpark水族館、IKEA旗艦店陸續開幕，相信桃園在國旅方面會產生許多新的焦點。

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▲Xpark水族館，位在青埔地區。（圖／資料照）

據指出，日本株式會社橫濱八景島及國泰人壽合作，在青埔地區打造桃園首座水族館，周邊有華泰名品城、青埔棒球場、橫山書法公園，以及即將興建的市立美術館、亞洲．矽谷創新中心、桃園會展中心等，於各項建設陸續完成後，未來遊客可到此購物、觀賞水族館、看棒球，整個青埔地區將煥然一新，帶動國內外旅客的成長。

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