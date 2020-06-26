「罷免王浩宇」粉專籲中壢人：端午連假衝一波5555份連署

▲罷王粉專籲中壢人端午連假來罷王。（圖／翻攝自罷免王浩宇臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

端午連假還有兩天，「罷免王浩宇」粉專呼籲還沒安排活動的中壢市民罷免王浩宇，甚至貼出可愛的粽寶圖案、3處罷王連署站地點，罷王粉絲也紛紛回應，希望農曆5月5日衝一波5,555份連署書目標。

據了解，罷王連署站21日展開以來，迄26日已收到數千份的連署書，因為表格有誤，目前有3千份重簽，但罷王總部宣稱並不影響進度，持續努力中。罷王人士預計，將在中壢醒目位置架設3幅罷王看板，5處連署服務站，爭取更多中壢人響應。

▲罷王粉專籲中壢人端午連假來罷王。（圖／翻攝自罷免王浩宇臉書）

罷王粉留言表示：「現在進度到那裡了啊，好怕冷卻了！」、「大家加油，越刁難越團結，守護我們的家園，杜絕這種歪風教壞小孩」、「越來越熱絡了，很好罷起來別放過，行使公民權」、「中壢人選出來的不分區議員…」。

罷免王浩宇粉專宣稱，罷王的首間民間連署站，原位於內壢國中附近，未料19日甫宣布該站成立，提供者即受到壓力被迫關站，幸有支持罷王的信義里里長邱仁德提供連署站，21日開始對外接受民眾前來連署。繼邱仁德里長提供連署的信義站後，目前已有士校站、環二站加入，呼籲有相同理念的中壢人站出來罷免王浩宇。

・隨手拍都是美照