　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「罷免王浩宇」粉專籲中壢人：端午連假衝一波5555份連署

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲罷王粉專籲中壢人端午連假來罷王。（圖／翻攝自罷免王浩宇臉書）

▲罷王粉專籲中壢人端午連假來罷王。（圖／翻攝自罷免王浩宇臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

端午連假還有兩天，「罷免王浩宇」粉專呼籲還沒安排活動的中壢市民罷免王浩宇，甚至貼出可愛的粽寶圖案、3處罷王連署站地點，罷王粉絲也紛紛回應，希望農曆5月5日衝一波5,555份連署書目標。

據了解，罷王連署站21日展開以來，迄26日已收到數千份的連署書，因為表格有誤，目前有3千份重簽，但罷王總部宣稱並不影響進度，持續努力中。罷王人士預計，將在中壢醒目位置架設3幅罷王看板，5處連署服務站，爭取更多中壢人響應。

▲罷王粉專籲中壢人端午連假來罷王。（圖／翻攝自罷免王浩宇臉書）

▲罷王粉專籲中壢人端午連假來罷王。（圖／翻攝自罷免王浩宇臉書）

罷王粉留言表示：「現在進度到那裡了啊，好怕冷卻了！」、「大家加油，越刁難越團結，守護我們的家園，杜絕這種歪風教壞小孩」、「越來越熱絡了，很好罷起來別放過，行使公民權」、「中壢人選出來的不分區議員…」。

罷免王浩宇粉專宣稱，罷王的首間民間連署站，原位於內壢國中附近，未料19日甫宣布該站成立，提供者即受到壓力被迫關站，幸有支持罷王的信義里里長邱仁德提供連署站，21日開始對外接受民眾前來連署。繼邱仁德里長提供連署的信義站後，目前已有士校站、環二站加入，呼籲有相同理念的中壢人站出來罷免王浩宇。

・隨手拍都是美照

ET快訊
郭書瑤辣跳女團新歌！「內衣消失」雙球狂晃快炸出　粉絲噴鼻血
小琉球同地點2周2死！女友潛水陳屍海灘　當地人曝「死亡陷阱」
台北整形醫私打麻醉！病患「抽搐3hrs」癱瘓…護理師目睹全程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「罷免王浩宇」粉專籲中壢人：端午連假衝一波5555份連署

老外過端午！東華25外籍生學包粽　古琴演奏直播獻母親

環島旅遊吃起來！台鐵元氣便當「每日7款口味」　即日起全台開賣

用路人請注意！　桃鶯陸橋辦理施工6/29起夜間封橋14天

綠島也現「報復性遊客量」　人擠沙丁魚+大浪…女暈船狂吐送醫

金山承天宮建宮66週年海陸大遶境　賴清德參拜祈福北海岸漁獲滿載

動物驚逃！馬武佐野郡山大火延燒50小時　山羌、獼猴紛紛竄出

端午連假加強防制交通事故　龍潭警方啟動「交通大執法」

西螺名店正莊麻糬　遺孀承襲老闆莊孟釗志願支持消防

吃芒果也要長知識！ 台南大內消防隊拋繡招親創新防溺宣導

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

婆婆超在乎體重「不可以四捨五入」! 　伊能靜很無奈：怎麼這麼難伺候XD

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

懷孕母象吃下「食物炸彈」慘死 網心痛哀悼：生而為人我很抱歉

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

大甲媽有保佑！蕾媽心臟開刀順利　宥勝扛轎祈福…被濟公連灌高粱

孔雀開屏...「寶可夢阿伯」又進化　64支手機抓寶！網：要怎麼看路？

快陪我玩！黏人歐告叼球「狂啾」　戳醒熟睡哥...超故意舉動網笑噴

火箭少女正式解散！再穿《創造101》制服　「出道歌→告別曲」全體淚崩QQ

「罷免王浩宇」粉專籲中壢人：端午連假衝一波5555份連署

老外過端午！東華25外籍生學包粽　古琴演奏直播獻母親

環島旅遊吃起來！台鐵元氣便當「每日7款口味」　即日起全台開賣

用路人請注意！　桃鶯陸橋辦理施工6/29起夜間封橋14天

綠島也現「報復性遊客量」　人擠沙丁魚+大浪…女暈船狂吐送醫

金山承天宮建宮66週年海陸大遶境　賴清德參拜祈福北海岸漁獲滿載

動物驚逃！馬武佐野郡山大火延燒50小時　山羌、獼猴紛紛竄出

端午連假加強防制交通事故　龍潭警方啟動「交通大執法」

西螺名店正莊麻糬　遺孀承襲老闆莊孟釗志願支持消防

吃芒果也要長知識！ 台南大內消防隊拋繡招親創新防溺宣導

倉庫玩「海盜船」悲情逗狗！　闆娘見監視器想扣薪...真相笑翻網

《背叛愛情》金成珉輕生離世4周年…　韓媒悼念「他給了5個人新生命」

曾之喬「脫口爆前男友」：老公不要看！　潘瑋柏看《DD52》想起初戀

大樂透槓龜下期頭彩上看「1.2億」　百萬大紅包開出8組

小琉球同地點2周2死！女友潛水消失35分陳屍海灘…當地人曝「死亡陷阱」

劉品言最大尺度！肉搏男星9小時「衣衫不整」：不想再看到你

夏如芝挺6月孕肚「四肢纖細如少女」！半夜突抽筋氣尪昏睡大哭

CBA／承接廣廈新隊魂　劉錚25分5抄截領軍4連勝

《DD52》選手出包崩潰大哭　曾之喬、楊丞琳送暖...潘瑋柏一秒破壞氣氛！

快訊／前溫網冠軍、教練伊凡尼塞維奇也染疫　喬帥自辦網賽又害人確診

地方熱門新聞

亂闖阿里山眠月線將重罰15萬

5萬台客無罩衝墾丁！罕見人海照曝光

今年最多！萬人擠爆花蓮東大門夜市

綠島現「報復性遊客量」　女狂吐送醫

車友端午騎單車霧台玩　遇大雨受困隧道

馬武佐野郡山大火野生動物紛紛逃出

按摩店從事色情按摩南警查獲

台南國際芒果節盛大開幕善警交通疏導

金山承天宮建宮66週年海陸大遶境

海巡白水湖撈起浮屍

台鐵元氣便當　每日7款口味全台開賣

中火不甩處分啟動機組　中市府：依空污法送辦

台南大內消防隊拋繡招親創新防溺宣導

西螺名店正莊麻糬　遺孀承襲老闆莊孟釗志願支持消防

更多熱門

相關新聞

罷免黃捷　最新連署數曝光

罷免黃捷　最新連署數曝光

高雄市議員黃捷遭到高雄人發起罷免，罷免黃捷總部24日在臉書公布最新消息，包含端午連假期間不休息，連署點與戶外簡易連署持續運作外，總部發言人徐尚賢也透露，連署數目前已經突破2.2萬份，但正式成案時間仍在規劃。針對罷免行動，黃捷僅表示尊重，未來專心問政、勤奮服務才是她的重點。

王浩宇挺民眾黨　吳益政沒有辭職的必要！

王浩宇挺民眾黨　吳益政沒有辭職的必要！

罷免黃捷5大原因　鳳山青年喊話　

罷免黃捷5大原因　鳳山青年喊話　

「罷中」一階連署達標　陳致中回應了

「罷中」一階連署達標　陳致中回應了

韓國瑜遭罷免！他仍留任高船董座　黃文益怒喊：快換人

韓國瑜遭罷免！他仍留任高船董座　黃文益怒喊：快換人

關鍵字：

罷免王浩宇中壢人罷免王浩宇連署

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

快訊／E奶名媛胡嘉嘉亡

劉品言答應4年男友求婚卻分手！

酷炫接瑀熙過夜全被拍！4天後「火辣正牌女友現身」

開心慶祝出生「鄰居抱抱樂」　40天男嬰染新冠肺炎死亡！

英國50萬人全湧進這沙灘　官方急發重大事件

即／名媛胡嘉嘉猝死　初步死因出爐

連假到小琉球玩　她溺水亡

影／日籍女學生接觸者採檢結果出爐

「一看男友賓客名單」　她哭：暫緩婚事！

即／宜蘭冬山5車撞慘！9傷躺地哀號

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

辣模控米砂說謊成性　「每個圈子都討厭你」

孫生連發3低潮文「不行了，大家掰掰」

國道狂塞...林佳龍「驚天2句話」網暴怒

更多

最夯影音

更多
金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！

金鐘校友畢典撕演講稿、喝台啤　真白致詞嗨翻：今年畢業生超衰！
婆婆超在乎體重「不可以四捨五入」! 　伊能靜很無奈：怎麼這麼難伺候XD

婆婆超在乎體重「不可以四捨五入」! 　伊能靜很無奈：怎麼這麼難伺候XD

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

飼主遛狗應用手測地面熱度10秒　獸醫：忍耐只為主人要牠在這裡

懷孕母象吃下「食物炸彈」慘死 網心痛哀悼：生而為人我很抱歉

懷孕母象吃下「食物炸彈」慘死 網心痛哀悼：生而為人我很抱歉

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

奧客買咖啡想插隊被店員糾正　不耐爆氣：我認識局長以後釘妳

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面