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「罷王」第11天　首間民間連署服務站成立

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▲「罷王」第11天，首間民間連署服務站成立。（圖／翻攝自罷免王浩宇臉書）

▲「罷王」第11天，首間民間連署服務站成立。（圖／翻攝自罷免王浩宇臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

發動「罷王」第11天，罷免王浩宇粉專18日Po出「首間民間連署服務站成立」訊息，感謝民眾的支持，願意擔任志工並無償提供站點服務罷友們，相信有民眾的支持，其他連署服務站地點也會陸續增加，讓罷王的力量與日俱增。

罷免王浩宇粉專表示，首間民間連署服務站位於中壢區復華六街55號(內壢國中東側門對面)，服務時間：上班日的09:00-18:00，可現場簽連署書及收取郵寄的連署書，請參加連署民眾記得要用黑筆，不然可能會無效，只要年滿20歲戶籍在中壢的市民都可以連署。

針對罷免王浩宇粉專Po出「首間民間連署服務站成立」訊息，罷王粉們紛紛留言「中壢人加油啊！不要給高雄人看沒有？」、「中壢也可以是民主聖地～」、「罷！謝謝提供場地的大德，我們沒國家隊支持，中壢人罷起來」、「我們不需要國家隊，我們有台灣隊」、「開張大吉~罷王成功！中壢加油」、「建議多增加一天假日收件」…

罷免王浩宇粉專也指出，罷王總部地點目前已經積極在找尋中，在總部成立前，現規劃至少需有4處的志工連署服務站，希望該些區域位於：中壢前站市區、中原商圈、內壢地區、龍岡地區等區域，不論是一樓店家或是一樓住戶，希望有罷友能無償提供相關場域，供市民來索取及填寫第一階段、第二階段連署書。

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