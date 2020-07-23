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女模秀「最性感連身泳衣」　前面很正經，後面看光光！

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▲卡莉的連身泳衣正面看正經八百，後面看一覽無遺！(圖／翻攝自IG@Haley Kalil)

▲▼卡莉的連身泳衣正面看正經八百，後面看一覽無遺！(圖／翻攝自IG@Haley Kalil)

國際中心／綜合報導

《運動畫刊》(Sports Illustrated)女模卡莉(Haley Kalil)的老媽一直對女兒碎碎唸： 不要穿太暴露的比基尼拍照。卡莉跟周杰倫一樣，知道要「聽媽媽的話」。於是，她靈機一動，想出了一個既不違反媽媽教誨、又可以滿足廣大粉絲渴望的「兩全」方法。

卡莉後來在Instagram上分享了一支讓人臉紅的幕後影片，結果就是你在這裡看到的「X級」畫面。當她正面對著鏡頭時。看上去似乎是完全合乎老媽要求的連身泳衣。 但是當她轉過身來時，看似很「正經八百」的連身泳衣完全變了：衣服的背面幾乎完全不存在，只有一根白色的繩子遮住她的「重點」！

卡觠在影片的說明中解釋說：「當你的媽媽告訴你，她希望你穿的是連身泳衣時，記得要聽媽的話哦！媽，你看，這真的是一件式連身連身泳衣吔！」

這支火竦辣的影片，是在英屬維京群島的維京戈達島(Virgin Gorda)Devil’s Bay on Virgin Gorda風景如畫的魔鬼灣(Devil’s Bay)上拍攝的。有媒體形容說，這是「史上最性感的連身泳衣」。自影片PO 出來後，觀看次數已達12萬次。

一名網友留言說：「這是泳衣還是口罩？」另一名網友說：「哇，泳衣的背面不見了？」 第三名網友說：「哈哈哈。如果說正面是正經八百， 那後面就實在太調皮了！」第四名網友的留言最誠實：「儘管如此，我想沒有人會抱怨吧？」影片請看這裡　

▲卡莉的連身泳衣正面看正經八百，後面看一覽無遺！(圖／翻攝自IG@Haley Kalil)

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