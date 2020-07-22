福斯新聞爆集體性醜聞！ 4大主持人遭控性侵及性騷擾

▲前員工艾克哈特向「福斯新聞」丟出一枚丟性醜聞震撼彈。(圖／翻攝自IG@(Jennifer Eckhart)

國際中心／綜合報導

以挺川普知名的美國「福斯新聞」(Fox News)頻道爆出集體「性」的震撼性醜聞。一名離職女員工聯合另一名性騒擾受害人周一(20日)入稟紐約曼哈頓聯邦法院，控告該新聞台日間時段知名主播亨利(Ed Henry)性侵及性騷擾，同時點名另外3大新聞明星性騷擾。「福斯新聞」否認上述指控，不過亨利已於7月1日被開除。

前節目副製作人艾克哈特(Jennifer Eckhart)在訴狀中指控亨利曾在數個場合對她性騷擾，2017年時更在曼哈頓一家飯店內強暴她。除了艾克哈特之外，另一名經常上節目的女性來賓愛努兒(Cathy Areu)亦指控亨利向她傳送性愛圖片及影片，並且暗示可以透過性關係協助她發發展事業。

最勁爆的是，古巴裔的愛努兒同時指控「福斯新聞」頻道的3大明星：:主播漢內提(Sean Hannity)、「卡爾森夜間秀」當紅主持人卡爾森(Tucker Carlson)、以及知名記者寇茲(Howard Kurtz)曾對她性騷擾。漢內提內與卡爾森是該頻道黃金時段的新聞明星，而且跟川普友情匪淺。寇茲則同時主持周末節目Media Buzz。

亨利的代表律師佛提(Catherine Foti)20日表示，是艾克哈特主動勾引她的當事人，企圖藉此協助她的事業發展。被指對亨利的不當行為早已知情的「福斯新聞」表示，亨利早已遭到解僱，建議她們向亨利索賠。而原告針對其他主持人和記者的控告則純屬子虛烏有。