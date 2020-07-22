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撥款300億公帑救能源公司　俄州眾議長涉收賄18億被捕

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▲俄亥俄州眾議長豪斯霍爾德因涉嫌收賄被捕。 。（圖／達志影像／美聯社)

俄亥俄州眾議長豪斯霍爾德因涉嫌收賄被捕。 (圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國俄亥俄州眾議長豪斯霍爾德(Larry Householder)和另外4人因涉嫌收受一家能源公司利益，周二(21日)遭聯邦調查局(FBI)逮捕，此案可能成為該州歷來最大的賄賂案。

案情指出，共和黨籍的豪斯霍爾德及另外4名政客及商人，過去3年來收受「第一能源解決方案公司」(FirstEnergy Solutions)達6000萬美元(約18億元新台幣)賄款，換取通過一項10億美元(約300億元新台幣)公帑的補貼法案，解救該公司旗下兩家陷入財務危機的核電廠，並阻止其他人試圖推翻該法案。

此外，豪斯霍爾德從2017年起秘密透過名為「今日世 代」(Generation Now)的非營利組織收受賄款，並且利用這些錢擴大及維持自己的政治權力，當中10萬美元花在018年他的競選活動上。

豪斯霍爾德是俄州的重要政治人物。去年他成為州眾議院議長之後，不顧各界反對，帶領共和黨黨內同志通過一項補貼能源公司的法案，該法案計劃在2026年前分別向克利夫蘭及托萊多附近的兩家核電廠投資1.5億美元。當法案通過後，約有3800萬美元匯入「今日世代」的帳戶內。

目前「第一能源解決方案公司」已經重組，更名為「能源港企業」(Energy Harbor Corp.)。過去該公司負責經營上述兩家核電廠時，曾花費數百萬美元游說政客及付給他們政治獻金，事件震撼美國政壇，俄州州長德萬已要求豪斯霍爾德立即辭職。

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